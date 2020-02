MACABRO: Encuentran el cuerpo de una mujer en una nevera. Este lunes 10 de febrero fue localizado el cadáver de una mujer dentro de una nevera en el sector 2 de Octubre de San Vicente, en Maracay, estado Aragua.

La víctima fue identificada como Zaima Margarita Torres Parra, de 53 años de edad, quien fue vista por última vez el 16 de enero luego que su novio la visitara. Los vecinos al notar su ausencia decidieron llamar a las autoridades y manifestar su desaparición.

Los cuerpos de seguridad se dirigieron al lugar de la vivienda de la mujer donde se encontraron con dantesco hallazgo. El cadáver al ser inspeccionado por los funcionarios lograron apreciar que presentaba un fuerte golpe en el cráneo.

Localizan cadáver de una mujer dentro de una nevera en el sector 2 de Octubre de San Vicente, Maracay. La fémina fue identificada como Zaima Margarita Torres Parra (53), vista por última vez el 16Ene luego que su novio la visitara. Los vecinos al notar su ausencia decidieron pic.twitter.com/eOOs48GiSU

Funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) buscan a un sujeto apodado como el «Alacran», quien era pareja sentimental de la señora Torres.

