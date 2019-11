MACABRO: Masacró y quemó a dos vecinos junto con siete cómplices

Estado Miranda.- .Un problema vecinal terminó en la ejecución de un doble homicidio.

A Rubén Darío Castro Pérez (24), apodado «El Ñoño», quien tenía registro policial por porte de arma de fuego, lo capturó el Cicpc por un doble asesinato registrado en la parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda.

Los asesinados fueron identificados como Julio César Duque Carreño (32) y José Luis Pereira Vargas (29).

Al tener conocimiento del doble homicidio, los investigadores del Eje de Investigaciones de Homicidios Valles del Tuy comenzaron las pesquisas, entrevistas y experticias técnico científicas que los llevó al esclarecimiento del crimen.

Castro Pérez y las víctimas eran vecinos y tenían problemas de convivencia. «El Ñoño» — en compañía de siete delincuentes por aprehender– disparó contra Duque y Pereira, luego los roció con gasolina, les prendió en fuego para luego enterrar los cuerpos, explicaron a través de la cuenta Instagram del comisario Douglas Rico.

Un intenso trabajo investigativo dio con el paradero del homicida en las residencias La Nueva Virginia y fue puesto a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público.

