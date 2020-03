MACABRO! Médicos en Italia dieron la «recomendación» de solo atender a las personas con «probabilidad de sobrevivir» al coronavirus

En medio de las tragedias siempre existen los seres miserables, esta vez han roto el molde un gremio italiano de médicos, y es que la Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Terapia Intensiva (SIAARTI) ha difundido recientemente una serie de recomendaciones para los médicos de este país severamente afectado por el covid-19, en las cuales está presente el criterio de darle prioridad «a quien tenga más probabilidades de supervivencia» a la enfermedad.

De esta manera, el documento confirma las declaraciones del médico italiano especializado en anestesia y reanimación, Christian Salaroli, quien este lunes reveló que tienen que elegir a quién tratar y a quién no «según la edad y las condiciones de salud, como en todas las situaciones de guerra» debido a la desproporción entre los recursos hospitalarios, las camas de reanimación y los pacientes críticos.

El documento de la SIAARTI, titulado ‘Recomendaciones de ética clínica para la admisión a tratamientos intensivos y su suspensión, en condiciones excepcionales de desequilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles’, contiene un total de 15 puntos.

Su objetivo es ofrecer apoyo a aquellos obligados a tomar en poco tiempo las «decisiones dolorosas desde un punto de vista ético y clínico», es decir, qué pacientes se someten a tratamiento intensivo cuando los recursos no son suficientes.

«Se privilegia la mayor esperanza de vida»

«En el documento de la SIAARTI se privilegia la mayor esperanza de vida: esto significa que no es necesario tener que seguir un criterio de acceso a cuidados intensivos del tipo ‘primero en llegar, primero en ser atendido'», comunicó la organización.

«Puede hacerse necesario poner un límite de edad al ingreso en terapia intensiva. Es necesario reservar recursos que pueden ser muy escasos», agregó la Sociedad.

