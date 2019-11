MACABRO: Profanaron la tumba de Susana Duijm

NUEVA ESPARTA, VENEZUELA.- A través de un video que se difundió en las redes sociales, Betsy Madeleyn Rojas, abogada venezolana, hizo del conocimiento público la noticia sobre la profanación de la tumba de Susana Duijm.

El lugar donde reposan los restos de la primera miss Mundo venezolana e hispanoamericana recibió la visita del hampa, quienes retiraron las placas de bronce.

El hecho fue catalogado como “atroz”, ya que vulnera la imagen de uno de los símbolos culturales venezolanos, de mayor impacto en el competitivo mundo de la belleza.

Susana Duijm fue miss Venezuela 1955, luego miss Mundo en el mismo año. Con el paso del tiempo, se consagró en la televisión nacional con múltiples novelas, trabajó en Televen y RCTV.

También fue muy conocida en México por su presencia en el teatro. Susana Duijm falleció en la Isla de Margarita, en junio del año 2016 a causa de un accidente cardiovascular.

