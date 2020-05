Un Futbolista turco mató a su hijo de 5 años porque tenía Covid-19. Un infanticidio registrado en Turquía impacta al mundo. Un futbolista, identificado como Cevher Toktas, confesó que le quitó la vida a su propio hijo de cinco años. “Nunca lo amé”, afirmó el hombre.

Toktas, del equipo turco Bursa Yildirim, admitió que mató al infante que era tratado por presentar síntomas del Covid-19. Contó todo a las autoridades 11 días después de que estas dictaminaron que la muerte del niño se debió a dificultades respiratorias, sin sospechar el crimen.

Cevher Toktas llevó a su hijo a un hospital de Bursa, en el noroeste de Turquía, el 23 de abril, después de tener tos y fiebre alta. Los médicos del hospital pusieron rápidamente en cuarentena al niño y al padre, ya que el niño de 5 años mostró síntomas característicos del coronavirus, divulgó el sitio web argentino Clarín.

«Ese mismo día, Toktas llamó a los médicos a la habitación y dijo que el niño tenía dificultades para respirar. Los galenos llevaron al pequeño a la UCI, pero falleció menos de dos horas después. Con dificultades respiratorias comunes en los pacientes con Covid-19 y sin sospechar el crimen, las autoridades dictaminaron la muerte del niño como una muerte natural. Pero 11 días después del incidente, Toktas fue a una estación de policía local para admitir su crimen», narró el citado portal este martes 12 de mayo.

En su declaración a la policía, Toktas, de 32 años, dijo que sofocó a su hijo con una almohada cuando estaban solos en la habitación. Luego, gritó a los médicos “para evitar cualquier sospecha sobre mí», señaló, según la declaración policial. «Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. No tengo ningún problema mental», dijo.

Toktas fue arrestado y será juzgado por «asesinar a un pariente cercano», castigado con cadena perpetua, agregó Clarín.

MACABRO! Un Futbolista turco asesinó a su hijo de 5 años porque tenía Coronavirus was last modified: by

En : Insólito