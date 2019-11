BUENOS AIRES.- El gobierno de Mauricio Macri negó este domingo haberle ofrecido asilo político a Evo Morales, quien en las últimas horas presentó su renuncia a la presidencia de ese país.

Morales renunció este domingo desde su cuna política en la región central de Cochabamba después de tres semanas de protestas contra su polémica reelección y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

«Renuncio a mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales», dijo Morales a través de la televisión, aludiendo a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra, desatadas el día siguiente de los comicios del 20 de octubre.

Horas antes, Morales había convocado a nuevas elecciones tras una auditoría de la OEA que detectó «serias irregularidades» en los comicios, pero la medida no fue suficiente. Las Fuerzas Armadas y la Policía solicitaron su renuncia, sumándose a un pedido de líderes opositores.

Mauricio Macri negó ofrecerle asilo a Evo Morales was last modified: by

En : Noticias Internacionales