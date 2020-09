Maduro: «Tarde o temprano le pondremos los ganchos al ladrón de Rafael Ramírez»

Nicolás Maduro aseguró este jueves que eventualmente arrestarán a Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, pese a que este vive en Italia actualmente, y quien el martes dijo sentirse arrepentido de haber apoyado a Maduro en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

«Es un ladrón, vive en un palacete allá en Italia, cuando nos disponemos a algo lo logramos. Yo se lo que digo», afirmó Maduro a través de VTV, donde resaltó que el expresidente de Pdvsa pagó casi 300 millones de dólares para que se le retirara una demanda en su contra.

«Más de 300 millones ¿De dónde los sacó? se los robo a la clase obrera petrolera, algún día más temprano que tarde la justicia llegará», insistió.

Por otro lado, expresó que conseguirán un nuevo aparato económico en base a las sanciones de la administración Trump.

«Vamos a conseguir un nuevo aparato económico en base a las sanciones criminales de Trump. Lo juro que lo vamos a hacer. Sientan ustedes un nuevo socialismo con la clase obrera», subrayó.

«Hay que ponernos serios a estudiar, a debatir, hay que producir alimentos, servicios públicos, todo. A que tenemos al imperialismo encima, bueno esa es nuestra prueba. Hay que unirse para la acción y a los charlatanes, vagos que no trabajan, hay que responderle con la clase obrera, con la práctica, con la acción», finalizó el mandatario chavista.

