Maduro indultó vía decreto a 100 presos políticos y diputados, LISTADO

Los indultos se han concedido por decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro, con el «supremo compromiso» de alcanzar la «paz y la reconciliación», y que entrará en vigor en la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela.El mandatario tomó la decisión tan solo tres días después de que le fuera otorgado arresto domiciliario al diputado opositor Juan Requesens, tras 752 días por su presunta participación en el fallido atentado contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.

La lista de diputados indultados es:

Mariela Magallanes,

Américo De Grazia,

Richard Blanco,

Carlos Lozano,

Jorge Millán,

José Guerra,

Tomás Guanipa,

Luis Stefanelli,

Carlos Paparoni,

Juan Adrés Mejía,

Rafael Guzmán,

Winston Flores,

Simón Calzadilla,

Edgar Zambrano,

Renzo Prieto,

Vasco Da Costa,

Gilber Caro,

Franco Casella,

Henry Ramos Allup,

Juan Pablo Guanipa,

Ismael León,

Miguel Aristimuño,

Isabel Moncada,

Nelly Moreno,

Wilmer Toro,

José Daniel Hernández

Rubén Darío Rojas.

Otros que recibieron el beneficio:

Jhonny Campos, José Campos, Jonathan Suárez, Marco Aurelio Antoima, Juan Carlos Torrealba Mora, Kleiber Oropeza Landino, Edgardo Leonel Parra Sierralta, Ignacio García Landino, Roberto Antonio Suárez Rodríguez, Arnoldo Gabardón Berti, Óscar Antonio Barreto, Luis Ernesto Aparicio Mendez, José Luis Cartaya Piñango, Ramón José Medina Simancas, Emilio José Bulanyer Cova y Juan Bautista Mata Prado.

Jonathan Escobar Guédez, Julio César Flores Pulgar, Jesús Franco Rojas, Enrique Perdomo Briceño, Wilmer Quintana García, Luis Gómez Peñaranda, Romer Antonio Guevara Millán, Gustavo Enrique Anciani, Rafael Gutiérrez Robles, William Correia Maldonado, Jaime Pinto, Johan Deivis, José David Ortega González, Sergio Termini Tudela, Victor Manuel Cilio, Elio José Mendoza Acosta, Mauri Carrero Mendoza, Eduardo Quijada, Tania Rodríguez Level, Andrea Sayago Moreno, Fernando Antonio Marcano Ferrer, Javier Antonio Vivas Santana, Pedro José Pérez Zambrano, Giovanni Mesa León, Leonardo Atacho, Aaron José Atacho, Neomar José Pérez, Andrés Montesino Pérez, Javier Pérez Viccio Javier, Yordi Rafael Pérez González y Carlos García., Mimí Arriega, Yoelkis Frontado, Antonia Turbay y Andrea Marcano

