Maduro extendió por un mes más la cuarentena por el COVID-19. Nicolás Maduro firmó, la tarde este martes 12-M, por un mes más el Decreto de Estado Alarma por lo que queda extendida por 30 días la cuarentena social por el Covid-19.

“Estoy firmando el decreto de estado de alarma (cuarentena) por 30 días más, hasta más allá de junio”, dijo el Mandatario desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

