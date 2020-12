Maestros venezolanos exigen un bono de 100 dólares para afrontar las navidades

El gremio docente muy golpeado por la crisis económica la cual tiene pulverizado el salario con una hiperinflación que ya tiene el dólar en más de un millón de bolívares, ante esta realidad le exigen, sea al Gobierno de Nicolás Maduro o a la Presidencia interina de Juan Guaido, un bono de 100 dólares, para que así puedan afrontar de manera digna las navidades. Los voceros catalogan el aguinaldo dado por el ministro Aristóbulo Istúriz como un insulto.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, explicó que este bono único de 100 dólares no es la solución a todos los problemas sufridos por los docentes venezolanos, pero si sería una bocanada de oxígeno para miles de profesionales de la educación quienes viven en condiciones inhumanas y aunque usted no lo crea no tienen comida en sus casas. “Vimos como en menos de un mes se suicidaron dos docentes a causa de la crisis económica, o colegas que estudiaron años en una universidad hoy su salario no les da para llevar alimento a sus familias o afrontar una enfermedad”, dijo.

Sánchez recalcó que esta exigencia la hacen tanto a la gestión de Nicolás Maduro como al propio Gobierno interino, el hambre y necesidad de los docentes no tiene matriz político partidistas. “Vemos como Guaido le dio un bono mensual de 100 dólares a los trabajadores de la salud, acaso los maestros no merecemos algo igual dado que ambos gremios realizamos labores fundamentales para el desarrollo del país. También vemos al sector militar recibiendo grandes bonos en comida y accesorios como electrodomésticos y hasta vehículos, Nosotros los educadores no somos menos y por eso exigimos lo justo”.

La integrante de la Coalición Sindical Nacional del sector educativo, advirtió que diciembre no será para los docentes un mes de celebración sino de lucha en la calle, exigiendo un salario digno para poder llevar al menos una cena de navidad a sus casas. “Mientras Nicolás Maduro y Aristóbulo Istúriz viven como reyes celebrando cumpleaños con licores caros o sentados en un yate los docentes tenemos que decirle a nuestros hijo que no habrá niño Jesús”, aseguró.

NDP Sindicato de Maestros

