Magic Juan recibe a Toño Rosario y Shelow Shaq en el tema «Pásame La Botella»

Miami FL, 14 de septiembre 2021.- (@MinayaPR) Una versión actual, elocuente y divertida del clásico de los años 2000, «La Botella», es lo que presenta el multipremiado Magic Juan como primer sencillo de su álbum «Merenguetto» y lo titula «Pásame La Botella» acompañado del sentir dominicano y sus grandes exponentes Toño Rosario y Shelow Shaq.

Desde ya esta canción, que contó con la producción musical de Magic Juan, Lenny 357 y Matetraxx, está dando que hablar ya que fue elegida por la plataforma mundial de Zumba® como su tema numero uno de esta temporada y comienza a sonar en todo el mundo, reportando en el continente asiático los mejores números de audiencia.

El tema fue grabado entre Miami, New York y la República Dominicana, mientras que el vídeo fue grabado en Medellín y Santo Domingo, bajo la dirección de Mr Tay Produccion Hachestudio y Vladimir Mundo «VLADE», presenta una fiesta con un grupo de amigos quienes comienzan con el juego de «La Botella» y todo se sale de control.

Magic Juan lo vuelve hacer y aumenta su legado de más de 30 canciones numero uno en todo el mundo, que lo convierte en una leyenda de la música latina además del pionero de la música urbana latina.

Su nuevo disco, saldrá en el próximo mes de octubre y traerá muchas colaboraciones y es que Magic es una maquina de crear éxitos y ahora cuenta con su sello discográfico Omerta Music Group donde seguirá creando y produciendo música que quedará para la historia.

