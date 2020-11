Mai regresa soñando despierto

El cantautor venezolano quien fuera artista de la disquera de Jowell y años más tarde, integrara la agrupación Calle Ciega, ahora inicia una nueva etapa musical con este nuevo promocional que fusiona el reggaetón con letra romántica.

Michael Vargas, conocido en el ámbito artístico como “Mai” hoy nos presenta “soñando despierto”, una canción escrita por Samuel ‘Orense’ Martínez y producida por Eber Music. Es un reggaetón con toque romántico que define su propio estilo “soy un soñador que lucha por sus metas, soy amante de los sonidos urbanos y eso es lo que le regalaré a todo mi público” comenta este talentoso artista venezolano que desde los 17 años está trabajando en la música.

El clip de este tema fue producido por Infinity Films, protagonizado por la reconocida modelo Andrea Gómez quien en su mente es conquistada por Mai y donde viven muchas experiencias juntos, pero al final es producto de su imaginación por andar ‘Soñando Despierta’. Todas las escenas fueron rodadas en Caracas, Venezuela y cuentan con una gran calidad audiovisual.

Mai se encuentra preparando “Alma Libre” su primer disco que estará listo para 2021 y en el que estarán grandes artistas nacionales e internacionales. Se paseará por varios géneros urbanos con algunos temas románticos y otros más bailables.

La pasión por la música siempre ha estado presente en la vida de Mai y su amplia trayectoria musical lo demuestra. En el año 2012 firmó con la disquera Live Music Venezuela, manejada por el famoso artista urbano Jowell del dúo ‘Jowell y Randy”, abriéndose camino en la industria en compañía de los mejores. Más adelante, formó parte de la reconocida agrupación musical “Calle Ciega”, experiencia que le dejó gratos recuerdos y mucho aprendizaje.

Cerrará este año con la promoción de su tema “Soñando Despierto” con el que pretende recorrer gran parte del país visitando medios de comunicación para dar a conocer no solo su música sino todo lo que trae como artista.

Si quieres conocerlo más de cerca, síguelo en sus redes sociales @YoSoyMaii y suscríbete a su YouTube ‘Mai canal oficial’ para que disfrutes de todos los videos que estará lanzando en los próximos meses.

