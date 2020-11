Mait Danysha Estrena Su Primer Ep Tutankamait Con “Melao”

La cantante venezolana Mait Danysha, nos presenta “Melao”, una propuesta musical innovadora y contagiosa, fusionando el ritmo electrónico con el género urbano. Promocional que se desprende de su primer EP que contará con 5 temas.

Mait Danysha, sigue trabajando por nutrir su propuesta musical y poner al género femenino en alto, produciendo durante este tiempo de confinamiento social su primer EP TUTANKAMAIT, un importante logro en el crecimiento de su carrera, que se materializó con “Melao”, tras el lanzamiento del tema en el canal de YouTube de la artista.

TUTANKAMAIT, está compuesto por una variedad de géneros musicales, fusionados todos con el hip-hop, base pilar de la esencia musical y al mejor estilo de Mait Danysha. El EP, contará con 5 temas: Melao, Karma, Woman, Ready y Sola.

En este primer EP, se podrá disfrutar la versatilidad musical de la cantante, fusionando otros ritmos nunca antes escuchado en sus producciones musicales. Proyecto bajo la producción musical de Enmanuel Rojas “Anu” (@elsonidodelosartistas) y el sello discográfico de @enymusicvzla, @nelsonanayac y @anayaestudios.

“Melao es un tema con el cual quise enaltecer el poder femenino ante la sociedad, utilizando palabras claves que me caracterizan como venezolana tales como: Yo soy la que frao, el oro del callao, el ojo más caro (Dios), melao, combinado con un ritmo fresco, bailable para los amante de este género musical el cual me pidieron con tanto fervor y realice con mucho amor para todos”, expresó tras el lanzamiento del primer tema Mait Danysha.

El EP TUTANKAMAIT, será estrenado próximamente por todas las plataformas digitales a nivel mundial, y los temas por estrenar en el canal de YouTube de Mait Danysha Oficial.

Te invitamos a seguir los pasos de esta prometedora producción que viene llena de mucho flow y misticismo los cuales definen a Mait Danysha, a través de sus redes sociales @MaitDanyshaOficial.

