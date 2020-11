Majarete Sound Machine presenta “Me falta todo” junto a Diveana.

Si el tema “Me falta todo” ya era perfecto , la nueva versión de Majarete Sound Machine llega para hacernos revivir una de las canciones que marcó a toda una época, con ese sonido disco – funk que nos encanta de esta banda y con la participación de Diveana. Esta colaboración llega junto a un video para hacer de nuestras celebraciones un instante memorable. El video lo puedes disfrutar por YouTube y el tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. [link del video]

Me falta todo, al estilo de Majarete Sound Machine, cuenta con la participación de Vera Linares y la mismísima Diveana en la voz; junto a ellas están Rainer Díaz en la guitarra, Luis Daniel González en el Wurlitzer y Roland Strings, Armando Lovera en la batería y Aldo “El Morro” Torres en el bajo. El tema es producido por Rainer Díaz “Raifunky” y el video está dirigido por Gabriel Atala Garay.

Los chicos de MSM nos comentan sobre la motivación de hacer este cover, “Revitalizar y revisitar un tema icónico de nuestra infancia y el gran cariño que sentimos por Diveana y su música, fue nuestra principal motivación… Somos fans de sus canciones y al verse materializada la posibilidad de colaborar con nosotros en este cover, no dudamos un segundo en juntar al grupo de músicos increíbles que se sumaron a nosotros para registrar esta versión”.

Majarete Sound Machine, es una banda venezolana que actualmente está radicada en México, siempre ha jugado con los ritmos del funk, disco music y acid jazz; con un sonido definido y un marcado concepto, estos músicos se han ganado el respeto de la prensa especializada de su país y de sus seguidores. Su último lanzamiento presentado a comienzos de 2020 “Esta Noche”, muestra todo el poder sonoro de la banda que sigue creciendo, mostrando cada día más su talento.

Para más información, visita a https://www.instagram.com/ majaretesm/

NDP

Luanda & Lolique

Majarete Sound Machine presenta “Me falta todo” junto a Diveana was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente