«Malvada» marca el debút de DiDi en la industria

Miami, FL, 19 de febrero de 2021.- (@MinayaPR) La joven artista dominicana DiDi debuta este viernes 19 de febrero con su tema «Malvada» a ritmo de reggaetón pop bajo el sello discográfico independiente Acrópolis Music Team.

«Es una producción de reggaetón que refleja la forma en que veo el amor y el desamor basado en experiencias propias y en las de otras personas. También expresa mi punto de vista sobre la importancia de la independencia de la mujer. «Malvada» es muchas cosas a la vez. Es un personaje en la canción que ataca a sus víctimas sin ningún tipo de compasión pero también es la chica buena a la que en algún momento le rompieron el corazón» expresa la joven artista.

«Malvada», tema escrito por Diana Martínez (DiDi) y Jorge Martínez, fue producido por José Alejandro Bordas, mezclada y masterizada por Sergio Cavalieri @Trunoyz y grabado en Aguila Recording Studio, de Abimael Robles.

El vídeo fue dirigido por Sergio Cavalier de Trunoyz Films bajo la producción de Rayli Rod, contó con la actuación de HVNT, Sean P, además con el diseño y maquillaje de Vanessa Rodríguez. La joven artista ademas cuenta con el manejo de RMP Entertaiment & Yoko Brands & Animation Studio para su prometedora carrera.

​Biografía:

Diana Carolina Martínez, «Didi», nació en Santo Domingo, República Dominicana. Desde muy joven comenzó a mostrar interés por la música. Tenía solo 7 años cuando escribió su primera canción. Al crecer en una familia de cantantes y compositores, se unió al coro de jóvenes en su parroquia, mientras seguía escribiendo canciones pop y soft rock.

Su pasión por el reggaetón comenzó luego de emigrar a Massachusetts, Estados Unidos. Después de su primer año en la Universidad, decidió cambiar de Administración de Empresas a cursos en línea de Especialización de la Industria de la Música ofrecidos por Berklee College of Music, para así tener más tiempo para concentrarse completamente en su carrera como cantante.

En enero de 2020, comenzó a escribir la primera de catorce canciones de reggaetón y trap latino que pudieran expresar sus sentimientos y punto de vista sobre distintos temas, incluyendo el empoderamiento de la mujer. En septiembre de ese año comienza a grabar sus canciones, en Springfield, Massachusetts.

«Malvada» marca el debút de DiDi en la industria was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa