Mambo Flow estrena «Sigo Pa’ Lante»

Miami FL, 20 de mayo 2021.- (@MinayaPR) JN Music Group, sello discográfico líder en la industria, presenta el tema “Sigo Pa Lante” del joven exponente Mambo Flow, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

“Sigo Pa Lante” es composición de Mambo Flow y es un mambo de calle motivacional que hace que el consumidor se identifique y se empodere.

Además el sencillo musical se presenta junto a un videograbado en una villa con piscina con un toque de verano; tropical, con una banda creando la ilusión de una presentación en vivo, colorido y bailando dentro del mismo para así transmitir la alegría que caracteriza los dominicanos y contagiar las masas, que se sientan que están siendo parte del concierto, que están ahí disfrutando de la villa y la buena música mientras ven el video.

Sobre Mambo Flow

Luis Germán Santos conocido popularmente como “Mambo Flow” es compositor y cantante, oriundo de República Dominicana, nacido en Santiago De Los Caballeros, y su nombre artístico se deriva del género musical principal que interpreta el artista; Mambo de Calle (Merengue Urbano) género que es una fusión de los ritmos urbano y lo principal el merengue y también del estilo (Flow) que tiene dicho artista tanto en la interpretación de la música, como el buen gusto por el vestir, cualidades que lo destacan ante el ojo publico.

Hace su puesta en escena en el año 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo “Quienes Son Ellos” que logró gran aceptación y obtuvo el visto bueno de Omega El Fuerte un artista que ha sido influencia para esta nueva cara del mambo de calle, y como consecuencia ambos colaboraron en el Remix de dicha canción, que participó también el exitoso exponente del género urbano de Puerto Rico “Casper Mágico” quien es ganador de discos multiplatino con temas como “Te Boté” y otros.

Su penúltimo trabajo fue el tema “Vivimos Bien” con un excelente video grabado en la ciudad de Nueva York en el Time Square y otros de los sitios más atractivos de la mencionada ciudad. Ha tenido una gran aceptación en las plataformas digitales y en las redes sociales como es el ejemplo de la aplicación tendencia Tik Tok donde marca más de 5 Millones de reproducciones y más de 1,000 videos de usuarios utilizando su música para hacer videos, además de casi 1 millón de reproducciones en YouTube con una gran aceptación a solo días de su estreno.

