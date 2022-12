Manjar blanco una tradición navideña zuliana, Receta Tradicional

Manjar blanco una tradición navideña zuliana

No solo son hallacas y pan de jamón, en muchos lugares de Venezuela la tradición gastronómica es muy amplia especialmente en el apartado de Postres, por lo que en esta edición vamos a presentar la receta tradicional de un excelente postre zuliano.

El Manjar Blanco es un postre típico del Estado Zulia que se acostumbra a servir en la época navideña. Cuajado a manera de flan y de color blanco, se realiza con leche, fécula de maíz, un toque de azúcar y especias dulces como canela, clavos y pimienta guayabita, pudiendo llevar agua de azahar.

Ingredientes para 12 porciones:

6 Tazas de leche entera de vaca

½ a 3/4 Taza de azúcar blanca, según el gusto

1 Taza de fécula de maíz

2 Tazas de agua

1 Palo grande de canela

10 Clavos de olor

1 Cucharadita de agua de azahar

Opcional: canela en polvo para espolvorear

En una cazuela, coloque el agua con los clavos y la canela. Lleve a hervor, baje el fuego y cocine tapado por 30 minutos, para que se desprendan los sabores. Deje que la infusión se refresque un poco, y cuele.

Aparte, disuelva la maicena en 2 tazas de leche y reserve.

Coloque el resto de la leche en una olla (preferiblemente gruesa), lleve a hervor y disuelva en ella el azúcar, baje a fuego medio-bajo, agregue la infusión de agua y especias, el agua de azahar y la leche reservada. Remueva mientras se cocina hasta que se obtenga una consistencia bien espesa. Vierta la mezcla en moldes individuales y deje enfriar hasta que cuaje.

Sírvalo acompañado del dulce de su preferencia, o espolvoree con canela.