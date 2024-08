Manny Cruz lanza merengue “All Night Long” de Lionel Richie

Santo Domingo, Rep. Dom. – El artista Manny Cruz presentó su más reciente sencillo “All Night Long”, una vibrante adaptación de uno de los mayores éxitos de los años 80, donde Cruz se estrena por primera vez con un merengue totalmente en inglés, reflejando su pasión y dedicación por este ritmo y su deseo de rendir tributo a una leyenda como Lionel Richie.

“All night long” forma parte de lo que será su próximo álbum, donde Manny rendirá homenaje a varias canciones de los años 80 y a los intérpretes que han sido grandes influencias para él. Este álbum mezclará lo actual con la época dorada del merengue, tanto a nivel visual como musical.

El sencillo de “All Night Long” viene acompañado de un videoclip con la participación especial de la comunicadora Pamela Sued, aportando su gran carisma y talento al video. Dirigido por Freddy Vargas y el mismo Manny, este audiovisual promete una experiencia impactante que complementará la adaptación del tema.

La producción de “All Night Long” cuenta con arreglos de Richy Rojas y Antonio González, quienes han logrado mantener la esencia del tema original, mientras le infunden una nueva energía tropical.

“La década de los 80 dejó una huella imborrable en la historia de la música, y en lo personal, es una de mis épocas favoritas. Esta canción, así también cómo el álbum que estoy terminando y que saldrá en los próximos meses, será un tributo emotivo y festivo a estos grandes cantantes que han sido influencias para mi. Me quedé sorprendido con la gran aceptación que tuvo ‘El Hombre Divertido’ cuando la lancé hace unos meses junto a nuestro gran Wilfrido Vargas, y espero en Dios que ‘All night long’ también sea del agrado de todos”, destacó Manny.

Luego de llenar el Gran Arena del Cibao el pasado mes de junio, Manny se prepara para presentarse junto a Marc Anthony y Manuel Medrano en un gran concierto el próximo 24 de agosto en el Estadio Quisqueya.

“All Night Long” ya está disponible en su canal oficial de Youtube y en todas las plataformas digitales distribuido por La Oreja Media Group, Inc.

