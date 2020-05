Mantenimiento correctivo a red de gas repone el servicio a 489 viviendas de Maracaibo oeste

Tras estar 16 años sin recibir gas por tubería, 489 viviendas del Barrio Zulia y del Barrio Éxito, pertenecientes a las parroquias Antonio Borjas Romero y Venancio Pulgar, respectivamente, cuentan desde este martes 26 de mayo con un servicio óptimo, luego del mantenimiento correctivo a la red de gas, ejecutado por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Líderes de estas comunidades ubicadas en Maracaibo oeste, presentaron la novedad en el Puesto de Comando Municipal, activado a partir del COVID-19, donde plantearon la falta del suministro de gas, para lo cual se activó un equipo del Sagas que se dirigió al sitio a conocer la situación, explicó el director general de Servicios Públicos, Roberto Rojas.

Mediante la activación de una cuadrilla territorial conformada por especialistas de Sagas y el poder popular del sector, se realizaron los trabajos que benefician a unos 3.000 habitantes, quienes por 16 años debieron usar bombonas, que eran vendidas en dólares por especuladores, o leña, que le acarreaban graves problemas de salud.

Rojas explicó que los trabajos consistieron en el mantenimiento de 6.000 metros de tubería; además de la sustitución de Casing de 15 metros de longitud y la instalación de 100 metros de tubería 63 mm, que implicó la intervención de 15 manzanas y la inversión de 271 millones 678 mil bolívares.

Por su parte, el director del Sagas, Héctor Bracho, resaltó que el 70% de estas comunidades cuentan con un óptimo servicio y que para la resolución del problema del otro 30%, se llevará a efecto una reunión con el poder popular para conocer si la situación es particular de las viviendas o por la red de gas, para así continuar en la atención y de todas las familias.

Es de destacar que a las más de las 480 viviendas beneficiadas, se le suma la Escuela Básica Estadal Maestro Quintín Flores.

