Maracaiberos recolectaron 153 kilos de desechos en el primer encuentro ecológico Plogging 2020

Más de 1000 ciudadanos participaron este domingo 16 de febrero en el primer encuentro ecológico Plogging Maracaibo 2020, logrando recolectar 153 kilos de desechos durante un recorrido entre el parque Vereda del Lago, la avenida El Milagro y el parque La Marina.

Este evento deportivo, caracterizado por recoger residuos sólidos mientras se hace ejercicio físico, se originó desde la ciudadanía que decidió demostrar su amor por Maracaibo a través de la recolección de vasos, pitillos, bolsas y botellas plásticas, colillas de cigarro, latas, vidrios, anime, aluminio y chatarra.

La directora General de Desarrollo Social de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, Selene Estrach, quien es militante del Movimiento Ecologista Venezolano (Meven) declaró que la Alcaldía celebra y apoya esta iniciativa promovida por organizaciones como la fundación El Zulia Recicla.

Estrach aplaudió la presencia de organizaciones infantiles, familias y hasta mascotas. “La población toma conciencia de la cantidad de basura que producimos como ciudad y los niños aprenden a querer y cuidar la Maracaibo que renace”.

Unas 50 organizaciones y empresas públicas y privadas, regionales y nacionales colaboraron con la logística del evento. Mientras que grupos ecológicos y deportivos de corredores, ciclistas y patinadores e incluso grupos infantiles e instituciones educativas se unieron a la actividad.

Al iniciar el Plogging 2020, en la entrada del parque Vereda del Lago, los asistentes recibieron instrucciones por parte del Comité Organizador de la Media Maratón Ciudad de Maracaibo y Venezuela Multisport respecto a los desechos que se podían recoger y cuáles no. También recibieron una sesión de yoga de parte de Prana Integral.

Los asistentes fueron dotados de bolsas y guantes. No se permitió recoger bombillos, elementos punzocortantes ni desechos orgánicos.

Durante el recorrido por la Ciclo Vía de la avenida El Milagro, los vehículos del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar) recibieron las bolsas llenas por parte de los corredores y ciclistas, quienes las vaciaban y reutilizaban o recibían una nueva.

Por una ciudad más bonita

Niños, jóvenes y hasta adultos mayores pudieron observarse buscando residuos en las aceras, tanquillas y vegetación. Uno de ellos fue el adolescente Gustavo Hernández, quien dijo en nombre de sus 11 compañeros ciclistas “vinimos muy emocionados por participar y ayudar a Maracaibo a ser más limpia y bonita”.

Erlinda de Isea es una adulta mayor que, además de sumarse al plogging, también disfrutó de las actividades de clausura como la bailoterapia y las rifas. Participó como miembro del Club de Leones de Maracaibo, los cuales también apoyaron con la hidratación, así como Nature Bebidas y Smaak.

