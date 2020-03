Maracaibo extrema medidas de prevención ante primer caso de coronavirus en la ciudad

Ante el primer caso de coronavirus confirmado en el municipio Maracaibo, que está siendo atendido y se encuentra aislado al igual que sus familiares, se extremaron las medidas de prevención y control para contener la propagación del COVID-19.

Así lo informó el alcalde bolivariano, Willy Casanova, desde el Puesto de Comando Maracaibo instalado en el ayuntamiento, donde formuló un nuevo llamado a la ciudadanía.

«Usted no quiere contraer este virus y enfermar a sus hijos, padres o abuelos, entonces quédese en su casa. Lo más eficaz y contundente para combatir el coronavirus es el aislamiento», enfatizó Casanova.

Entre las medidas tomadas está la restricción del transporte público, por lo que aquella unidad que no esté autorizada será retenida temporalmente por los órganos de seguridad del Estado. Los comercios permisados ofrecerán sus productos y servicios de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y se elevarán las sanciones para quienes incumplan esta medida.

La primera autoridad anunció la elaboración de otro decreto municipal, para regular de mejor manera las medidas de control de la cuarentena en la ciudad.

Asimismo el Burgomaestre hizo un llamado al sosiego y a mantener la calma, para hacerle frente de manera unida y organizada a la pandemia.

También reiteró el uso de mecanismos para hacer reportes sobre coronavirus y denuncias, como la página web de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo ( www.maracaibo.gob.ve ) el Ven 911 y el 0261-7935660 de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud del estado Zulia y fundamentalmente llenar el test en www.patria.org.ve para determinar quién puede estar infectado.

Se han creado equipos multidisciplinarios conformado por funcionarios de Salud Maracaibo, Protección Civil, Bomberos, Policía municipal, del Instituto de Aseo Urbano, además de Sagas y la Dirección de Agua, quienes mantienen un enlace con el gobierno regional y nacional, para trabajar en una sola línea de acción, ante la presencia del coronavirus en la capital zuliana, finalizó Casanova.

Maracaibo extrema medidas de prevención ante primer caso de coronavirus en la ciudad was last modified: by

En : Gobierno