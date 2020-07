NP.- El miércoles 29 de Julio, Maracaibo Fashion Show presentó su 1era Edición Especial “En Casa”, un evento online producido por Ek Producciones, que tiene como propósito impulsar el talento infantil en todas sus expresiones artísticas, como el modelaje y la música.

16 niñas demostrarán toda su chispa y actitud en 4 pasarelas completamente distintas. Las grandes protagonistas serán Edilú Acosta, Egleani Soto, Bárbara Ysea, Isabella Negrette, Alery Rodríguez, Nathalia Villalobos, Samantha Medina, Andrea Andrade, Ángeles Echeverría, Angélica Aguilar, Dana Winklaar, Lismar Peley, Zaray Parra, Mía Martínez, María Paula Olmos, y Antonela Portillo.

El toque musical estará a cargo de 6 talentos de la talla nacional e internacional, ellos son: Hannet Durán, Franco Correa, Mirko e Valerio, DejaBoom, Moisés Ollarves, y la agrupación Revelación Dance.

El evento online será interactivo, y contará con la animación de la Periodista Tefii Urdaneta (@TefiiUrdaneta).

La invitación es para disfrutar el show en exclusiva a través del instagram @Maracaibofashionshow @EkProductora