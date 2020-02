Maracaibo gozó y bailó en la Mega Rumba de los Carnavales 2020

Una gran tarima instalada en el recuperado parque Vereda del Lago, fue el escenario de la Mega Rumba de los Carnavales Maracaibo 2020, que puso a gozar a los maracaiberos y visitantes.

En este evento musical estuvo presente el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova; la directora de Turismo, Michelle Mendoza, además del intendente de Tributos, Jean Carlos Martínez.

Casanova detalló que este concierto forma parte de las 50 actividades diseñadas en Carnaval y que un número importante de estos eventos se ha desarrollado en los espacio recuperados de la ciudad, gracias al apoyo del presidente, Nicolás Maduro.

«Maracaibo ha dado una respuesta hermosa en estos Carnavales 2020 pa’ que todos gocemos, pues todas las actividades han tenido una participación masiva de las familias maracaiberas. Queremos que en medio de esta guerra económica, nuestro pueblo tenga espacios para el disfrute y goce en nuestra ciudad, por eso estamos venciendo la maldad y lo negativo, con amor y alegría», agregó Casanova.

Por su parte, Mendoza añadió que además del concierto también se realizaron actividades como juegos recreativos, actividades deportivas, clases de samba, talleres de elaboración de máscara de carnaval, además de show musicales, atracciones infantiles, en las 18 parroquias del municipio.

Una rumba para todos

El niño Jey Pereira, interpretó varios covers de música urbana, los cuales fueron cantados a coro por el público.

Luego Las Payasitas Nifu Nifa, cantaron y bailaron sus éxitos, que tanto adultos como niños corearon a todo pulmón.

Criollo House, con su música tecno fusión de ritmos y letras de canciones venezolanas, puso a brincar a todos los presentes. También se presentó Andreabel y las comparsas del vecino país Colombia.

Estas actividades programadas por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo terminan el martes 25 de febrero, con el Gran Rumbón de cierre de los Carnavales 2020, donde todos bailaran y gozarán.

NOTA DE PRENSA

Oficina de Comunicación e Información

Maracaibo gozó y bailó en la Mega Rumba de los Carnavales 2020 was last modified: by

En : Notas de Prensa