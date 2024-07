Marc Wilkins lanza su nuevo sencillo «El Timbal»

San Juan, Puerto Rico — Marc Wilkins, ha anunciado el lanzamiento de su último sencillo titulado “El Timbal”. La canción, compuesta por el propio Marc Wilkins, presenta una emocionante colaboración con el talentoso percusionista Tito De Gracia, quien también se desempeña como arreglista y corista. Además, los reconocidos músicos Roberto Quintero, Tito «Furia» Alvarez, Wiki Gonzalez y Harold Montañez contribuyeron a la producción del tema.

Con más de una década de trayectoria musical, Marc Wilkins se ha ido posicionando en el mercado de la música tropical, logrando colaborar con artistas como Jhonny Vega y Rey Montañez. “El Timbal” promete conquistar las pistas de baile con su contagioso ritmo y la fusión perfecta entre la voz de Marc Wilkins y la percusión magistral de Tito De Gracia acompañados de la ejecución de Roberto Quintero y Tito «Furia» Alvarez en los timbales.

En palabras del propio Marc Wilkins: “Estoy emocionado de presentarles mi nuevo sencillo, ‘El Timbal’. Esta canción refleja mi pasión por la salsa y representa una colaboración excepcional con músicos de alta talla. Durante la producción, nos contagiamos de la energía de este tema, y espero que haga lo mismo con todos los amantes de la buena música”.

“El Timbal” ya está disponible en todas las plataformas digitales, y se espera que se convierta en uno de los temas más destacados en las próximas fiestas y eventos de salsa. No pierdas la oportunidad de descargarlo y sumergirte en la auténtica esencia de la salsa.

