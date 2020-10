Marco Lux presento su obra de arte “Lo prohibido” de Frida Kahlo y María Félix

Marco Luz presento su obra de arte “Lo prohibido” de Frida Kahlo y María Félix

La colección de lienzo creada por el Pintor Alemán Marco Lux, es un homenaje a su colega la pintora Mexicana Frida Kahlo Calderón. Dicha colección cuenta con tres obras tituladas “Prohibido, Friducha y Mi propia Frida Kahlo”.

El cuadro “Prohibido” está inspirado en la relación de amistad especial que Frida Kahlo y María Félix tenían ambas. Amistas que estaba un poco escondida a los ojos de la gente y que contaba con prohibiciones, porque entre ellas dos había un gran amor que no era permitido y prohibido, pero existía un amor especial.

Dicho lienzo cuenta con una frase escrita “los muros no frenarán nuestros deseos”, la cual hace una alusión a que todo lo que deseemos podremos conseguirlo sin importar los muros que se interpongan en el camino, cuando existe amor, los muros son derrumbados, si somos constantes y atravesamos esos muros con nuestra fuerza, coraje e ilusión, lo podemos lograr de la misma manera como se refleja a Frida rompiendo los límites y barrera de comunicación en dicho lienzo.

Por otra parte “Friducha” es el segundo lienzo de esta colección, donde Lux rinde homenaje a Frida por su forma de vida y esfuerzo “intensa y libre”, con fuerza para criticar injusticias y emitir opiniones que a veces son muy críticas ante la sociedad machista y homofóbica en pleno siglo XXI.

El tercer lienzo de esta colección fue titulado “Mi propia Frida” donde aparece con una cabeza gigante con poca forma, siendo una visión artística propia de Lux, que es representada más que una pintura realista, una pintura que impresione por la fuerza de una mirada intensa y profunda que cautiva.

Dichas obras fueron creadas y pintada con quejumbrosos sentimientos y emociones, porque en eso se basa el estilo de su colección llamada „Realidad Fantástica “presentada por el pintor, donde el color de la alegría y la luminosidad a la vida creando reacciones positivas a quienes observan dicha obra. Los interesados en seguir las obras de arte de Marco lux lo pueden hacer a través de su cuenta en Instagram @marco_lux_kunstmaler

