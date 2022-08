MARCONI IMPARA fusionando el rap y el R&B en su nuevo sencillo “NAIKY” junto a MAIKEL DELACALLE

MARCONI IMPARA Expresa su versatilidad artística fusionando el rap y el R&B en su nuevo sencillo “NAIKY” junto a MAIKEL DELACALLE

Marconi Impara, uno de los talentos emergentes más innovadores de la escena del rap y el trap en español, une sus talentos junto al cantante español Maikel Delacalle para estrenar su nuevo sencillo, “Naiky”. Ambos artistas demuestran el alto calibre de sus rimas y sus composiciones líricas en una canción que expresa su crecimiento artístico y que destaca la humildad detrás de sus éxitos buscando inspirar a sus fanáticos a través de su historia. El nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Desde sus comienzos en la industria musical, la meta de Marconi ha sido mantener un carácter vanguardista, con el que se ha atrevido a crear nuevas tendencias en el género trap, fusionando influencias de géneros musicales como el Hip Hop, R&B, Reggaetón, etc. “NAIKY” fue escrita por Marconi y Maikel. El video musical de la canción fue grabado entre las calles de un barrio en Medellín, Colombia y fue dirigido por Juan J. Piedrahita. Dicha producción audiovisual se trata de una expresión artística que trae a la vida el mensaje detrás la canción, contando con imágenes que expresan la manera en que la fortaleza de los artistas se balancea entre su humildad, su carácter vanguardista y sus logros. El video musical ya se encuentra disponible a través del canal de YouTube de Marconi.

Con el alto impacto que Marconi ha tenido desde el rápido ascenso de su carrera, es fácil predecir que cada uno de sus proyectos continuarán trayendo grandes logros para su carrera. Al día de hoy el artista cuenta con más de 369 mil oyentes mensuales en la plataforma Spotify y más de 137 mil seguidores en sus redes sociales. Además, su canal de YouTube cuenta con más de 101 mil suscriptores y ha sobrepasado más de 55.5 millones de visitas combinadas en sus videos musicales. Actualmente, el artista se encuentra trabajando en nueva música, que continuará trayendo a la vida de la mano de su nueva casa disquera, Rimas Entertainment – una de las disqueras más importantes de la industria musical latina.