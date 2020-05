Mari Rodríguez Ichaso llega a CNN en Español

La reconocida escritora, productora y columnista explorará las nuevas tendencias en el fascinante mundo de la moda, la belleza, la gastronomía, las celebridades y los estilos de vida actuales.

CNN Estilo se expande con la reconocida periodista, escritora, productora y columnista Mari Rodriguez Ichaso, quien llega a CNN en Español a reseñar las últimas tendencias en el mundo de la moda, la belleza, las artes, la cocina gourmet, la arquitectura y los viajes entre muchos otros temas de gran interés.

Comenzando este próximo lunes 1 de junio, Rodríguez Ichaso publicará su nueva columna de CNN Estilo: «Novedades», a la cual pueden acceder en cnne.com , en donde la periodista compartirá su experiencia personal con el diseñador y amigo, Yves Saint Laurent.

Además, a las 9 p.m. (Hora de Miami/Caracas), CNN en Español presentará una entrevista especial con el presentador Camilo Egaña donde habla sobre su carrera y cuenta sus anécdotas cubriendo las grandes pasarelas de moda del mundo.

En un anticipo de lo que se presentará esta temporada de CNN Estilo, la periodista explicó que recorrerá “todo lo que nos impacta en nuestro día a día, en las grandes y pequeñas ciudades, porque el mundo que abordamos es amplio, llega a todas partes, y muestra el estilo de vida como algo accesible a todo el mundo”. La periodista explicó que busca estimular la creación de una belleza armónica, motivar a los aficionados de la moda a que sigan adelante, y entusiasmar al público a familiarizarse con estos escenarios.

En 1976 Rodriguez Ichaso comenzó con la conocida revista Vanidades y otros importantes medios internacionales a cubrir los eventos más importantes de moda, celebridades, cocina internacional, viajes etc. Además de adquirir notoriedad como escritora y productora de televisión con el programa TV Mujer de la cadena Univisión, donde sus segmentos de moda fueron pioneros en la televisión en español, se ha distinguido como cineasta y productora de documentales.

Escribió, dirigió y produjo en 2015 el documental “La última entrevista” sobre la vida del reconocido novelista cubano Guillermo Cabrera Infante.

Desde sus momentos iniciales en el mundo de la moda y el espectáculo, Rodriguez Ichaso recuerda el día en que entrevistó a Audrey Hepburn, y como ésta la impresionó por su humildad y sinceridad. Hepburn fue diagnosticada con un cáncer muy agresivo pocos días después de este encuentro y falleció pronto, algo que marcó para siempre a Rodriguez Ichaso.

Además de Hepburn, Rodriguez Ichaso ha entrevistado a otras grandes celebridades como Jennifer López, Justin Timberlake, Scarlett Johansson, Enrique Iglesias, y la icónica modelo Karlie Kloss. Así mismo tuvo la oportunidad en su momento de entrevistar a Gary Grant, Elizabeth Taylor, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Oscar de la Renta, Fernando Botero y Narciso Rodríguez, entre otros influyentes de la moda y las artes en las grandes ciudades del mundo tales como Paris, Milán y New York.

“El pasado vuelve continuamente y es importante reconocer esos detalles y comprender en qué se inspiró cada diseñador y artista,” relata Mari Rodriguez Ichaso, quien se ha convertido en una figura de referencia en la industria editorial de la moda internacional y testigo de importantes pasarelas en Estados Unidos y Europa.

Rodriguez Ichaso nació en La Habana, Cuba, y reconoce la gran influencia que fueron su madre y sus tías cubanas en su pasión por el mundo de la moda desde temprana edad.

CNN Estilo es una de las secciones más visitadas dentro de CNNEspanol.com la cual ofrece contenido a través de todas las plataformas de CNN en Español. La nueva columna de Mari Rodríguez Ichaso se podrá disfrutar a partir del June 1, 2020 en CNNEspanol.com y en diferentes programas de la cadena de TV.

fuente. Nota de prensa de CNN

Mari Rodríguez Ichaso llega a CNN en Español was last modified: by

En : Gente