María Alejandra Malaver: 5 claves de políticas de participación (Parte I)

Opinión-. Es necesario ayudar en la formación de valores democráticos a nuestros líderes políticos, y sobre todo en América Latina.

Es menester, educar a los gobernantes sobre la necesidad democrática de promover Gobierno Abiertos y Participativos, estructuras del Estado donde la acción del ciudadano sea aplaudida, auspiciada y recompensada.

Es por ello que hablaré de 5 claves para políticas adecuadas de participación ciudadana.

Primero: Póngase en el lugar de los ciudadano.

A usted que es funcionario le recomiendo: Sea empático y trate a los ciudadanos con respeto. En primer lugar, la institución pública ha de preguntarse ¿Por qué los ciudadanos estarían deseosos de ser informados o de contribuir?

Cuando los gobiernos y sus representantes no asumen el punto de vista de los ciudadanos, pueden tener expectativas irreales sobre sus respuestas. De allí que, a menudo, surge un sentimiento de decepción.

Por otra parte, si los representantes públicos adoptan una actitud compasiva hacia los ciudadanos, las relaciones con ellos se pueden tornar más difíciles, en lugar de mejorarse.

Esto significa adaptar su lenguaje y su actitud hacia el público y hacer que la interacción instituciones públicas-ciudadano sea atractiva e interesante, cordial, honesta y sin condescendencia.

Segundo: Considere el tema con seriedad y formalismo

Llenar el municipio de kilos de folletos, panfletos y carteles no sirve para reforzar las relaciones entre la administración municipal y los ciudadanos.

Para obtener buenos resultados en la aplicación de instrumentos o herramientas de participación ciudadana, las instituciones públicas deben preparar detalladamente las actividades de información, consulta y participación activa.

Reforzar las relaciones entre instituciones públicas y ciudadanos, representa todo un trabajo –un trabajo interesante, incluso apasionante– que debe tomarse con seriedad.

Tercero: Adopte una política (herramientas y medios) coherente:

Tenga en cuenta que el fortalecimiento de las relaciones público-ciudadana es, ni más ni menos, una política en sí misma.

Es un apoyo útil para la toma de decisiones del gobierno y para el proceso democrático. No sustituye la responsabilidad gubernamental en materia de toma de decisiones. No constituye una alternativa a las instituciones ni a los procedimientos formales de la democracia representativa, tales como los debates en el parlamento y las elecciones.

Por el contrario, representa un importante complemento y se puede utilizar ampliamente como tal. Es por ello que las instituciones públicas deben de ser conscientes de que lo importante es el tipo de política que se implementa.

Cuarto: Sea creativo e imaginativo.

No existe solución o patrón a la medida para cada una de las dificultades. Las relaciones instituciones públicas-ciudadanos varían de un municipio a otro. Es por eso que las instituciones públicas deben concebir sus actividades en función de sus situaciones y problemas y demostrar creatividad e innovación.

Todo es más fácil, por ejemplo, si se hace uso de las

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ya que ofrecen oportunidades nuevas y apasionantes. Aunque, por contra, es importante al respecto que se tenga en cuenta que las instituciones están gravemente equivocadas si piensan que van a encontrar en las TIC la respuesta inmediata a todos sus restos y problemas.

Quinto: Medie, juzgue y arbitre los conflictos de interés

Admita y controle el reto político de la diversidad de opiniones. ¿Qué sucede cuando las Administraciones Públicas reciben aportaciones desde varias fuentes aportaciones contradictorias?. Entonces, ¿A quién obedecer o seguir?.

La respuesta está en que las instituciones públicas descubran que quizás deben hacer todo a la vez: tienen que tomar decisiones y demostrar iniciativa, así como estar atentos al público. Tienen que tomar en cuenta intereses difusos y organizados, arbitrar entre los intereses existentes, tomando en consideración simultáneamente la continuidad y el cambio.

Estas son acciones efectivas que se deben tomar en la relación ente-ciudadano… Sigue…

María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

