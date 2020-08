María Alejandra Malaver : Alianzas

Alianzas

Opinión-. Las alianzas son una pieza fundamental en el desarrollo de la ciudadanía y para la promoción de la formación del ciudadano en sus derechos y deberes.

A pesar que el tema del empoderamiento ciudadano no es nuevo, aún falta mucho por hacer para convertir las tendencias de transparencia, colaboración, participación y contraloría en aspectos forjados en las culturas de nuestras sociedades.

En aras de esto, desde foros internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre otros, se impulsan programas de adiestramiento ciudadano para sembrar en nuestros países las ideales de renovación democrática.

Cada día nacen iniciativas para construir en la mente de los pueblos del mundo, esencialmente en América Latina, los principios democratizadores del Gobierno Abierto y de la Transparencia en la administración pública, haciendo cada día más hincapié en la contraloría social y el rol del ciudadano en las democracias del siglo XXI.

No obstante, las alianzas se entablan entre los órganos internacionales y aquellas organizaciones interesadas en la formación de un ciudadano más activo, más consciente de su responsabilidad y más decidido a ejercer su papel dentro de sus países, regiones y localidades.

Además, las alianzas no son simples acciones con aquellos entes foráneos, también deben ser la cohesión de voluntades internas, la unión de esfuerzos en aras de hacer respetar a los ciudadanos, y a la vez de forjar en éstos los valores de la participación y la cooperación.

El estado ideal de las cosas es que los gobiernos locales se unan a los ciudadanos, cada quien respetando sus espacios y facultades, y colaborando en alianza en la constitución de acciones que generen cambios positivos para la ciudad.

Las alianzas deben ser iniciativas, inclusive, entre los mismos vecinos. Y es que el poder ciudadano no es una cuestión de individualidades o sectarismos grupales, sino son impulsos de carácter colectivo que deberían incentivar la cooperación, solidaridad y trabajo en equipo entre los pobladores de una determinada ciudad o municipio.

El esfuerzo mancomunado ya sea ciudadano-ciudadano; ciudadano-gobierno; ONG‘s-Entes Internacionales, es fundamental y más en las etapas de consolidación de los ideales de la verdadera democracia participativa con orientación solidaria, como se está desarrollando en buena parte del mundo.

P.D: Un gobierno se fortalecerá aún más aliándose con sus ciudadanos, generando canales de participación y empoderando a sus vecinos; en la medida que los gobiernos sean más abiertos y más transparentes se logrará la verdadera democracia que exigen los nuevos tiempos y que optimizaran el modelo democrático como modo de vida y organización social.

Por: María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela