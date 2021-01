María Alejandra Malaver: Ejemplo local (Parte 1)

Ejemplo local (Parte 1)

Opinión-. El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo – adscrito a la Cepal – viene realizando una maravillosa labor de monitoreo del cumplimiento de la Agenda 2030, la cual está centrada en el fortalecimiento institucional y la promoción de una gestión pública transparente y participativa.

En algunos informes realizados el año pasado se abordó los avances reales y concretos del Gobierno Abierto con la Agenda 2030 y se presentó una visión amplia de los avances en los diferentes países de América Latina.

Y, aquí viene lo bueno, en dichos trabajos de seguimiento se destacan algunos casos de los niveles locales e intermedios de gobierno que han avanzado en la implementación de diferentes medidas, estrategias, herramientas para abrir el gobierno a sus ciudadanos.

Tomando como eje esencial al cumplimiento de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera transversal, haciendo principalmente hincapié al logro de las metas del ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

El Observatorio Regional de Planificación, a través de sus estudios, nos indica tres ejemplos importantísimos de Gobiernos Abiertos y Transparentes.

El primer ejemplo es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementó el llamado: Ecosistema de Gobierno Abierto.

¿Y en qué consiste? Bueno, lejos de formular medidas aisladas, se han propuesto una serie de plataformas y mecanismos coordinados para acercar la gestión pública a la ciudadanía, generando instancias de participación, fortaleciendo el flujo de datos y promoviendo los mecanismos innovadores de rendición de cuentas.

«Desde 2016, la Ciudad de Buenos Aires es miembro del Programa Local de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), y ha sido uno de los gobiernos locales pioneros en promover acciones para la apertura de datos y la gestión pública participativa. En La actualidad, esta ciudad cuenta con su Segundo Plan de Acción», así se lee web www.observatorioplanificacion.cepal.org.

La ciudad de Buenos Aires se plantea 5 compromisos:

• Apertura e innovación para un Estado Abierto (vinculado con el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas).

• Ciudad a escala humana (vinculado con el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles).

• Gobierno abierto para la equidad de género (asociado al ODS 5 Igualdad de género).

• Movilidad y transporte: experiencia del usuario, (relacionado con el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles).

• Vivienda: Sistema de Indicadores, (asociado al ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles).

El gobierno local de Buenos Aires viene generando, aún más confianza, al promover más cercanía con la ciudadanía y al crear mecanismos y plataformas de acceso a la información que ­se han coordinado y estructurado bajo un Ecosistema de Gobierno Abierto. Una muestra de ello es el portal: www.gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar

El gobierno local visualiza por estos canales los logros, avances y resultados relacionados con los compromisos de gobierno, el Presupuesto Abierto y el portal BA Obras, en el cual se difunden datos para hacer seguimiento a las obras de infraestructura que se están realizando en la ciudad, han permitido avanzar en la eficiencia en la ejecución de políticas públicas y en la rendición de cuentas a los ciudadanos.

María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

Embajadora de la ONU para la Enseñanza de los ODS

