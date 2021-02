María Alejandra Malaver, Ejemplo local (Parte 3)

Construyendo Voluntades, Ejemplo local (Parte 3)

Opinión-. Esta semana cerramos el ciclo de tres artículos donde esbozamos ejemplos exitosos de Gobiernos Abiertos y Transparentes en América Latina; en esta ocasión abordaremos el interesantísimos caso del concepto de “Ciudad Abierta” implementado en la Ciudad de México.

Como nos dice el estudio realizado por el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo – ente adscrito a la Cepal – desde el 2013 se comenzó a incorporar temas de gobierno abierto en la agenda política de la capital mexicana, a través del Plan de Desarrollo 2013-2018 y del trabajo que comenzó a realizar el Laboratorio para la Ciudad, entidad encargada de promover la participación ciudadana y proponer estrategias innovadoras para mejorar los procesos de toma de decisión.

En esta orientación, a bien de trabajo interinstitucional, se fortaleció la Plataforma de Gobierno Abierto (PGA) con el objetivo “de co-crear y consolidar un modelo de Ciudad Abierta en Ciudad de México”.

A partir de aquí se han realizado diversos esfuerzos para formar y capacitar a los funcionarios públicos en áreas que fortalezcan la transparencia y la participación ciudadana, además se creó una infraestructura tecnológica en datos abiertos y se desarrollaron cambios institucionales para posicionar los principios de gobierno abierto en la gestión pública a través de la Ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta.

En medio de todo ello se creó el Consejo de Gobierno Abierto, organismos integrado por el gobierno, la sociedad civil, la academia y otros órganos, en dicho proceso fue vigorizado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, la cual fue sancionada en 2016 con el objetivo de promover el derecho de acceso a la información pública de manera simple y gratuita.

Es “así como potenciar la publicidad de datos para transparentar el ejercicio de la función pública” como nos lo afirma Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo.

Cito: “En este sentido, se ha creado el Portal de Transparencia de la Ciudad de México en la cual se comparten documentos y políticas relacionados con la institucionalidad pública y el Portal de Datos en la cual se comparten datos e información georreferenciada relacionada con diversas temáticas de interés ciudadano”

Y, los invito a conocer este Portal de Datos México, en este enlace: https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/

También, enmarcado en la necesidad de ejecución de los compromisos del gobierno, Ciudad de México cuenta con la Plataforma de Monitoreo CDMX, instrumento virtual en el que se monitorean, a su vez, los avances realizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Ciudad de México ha avanzado en la implementación de compromisos de Gobierno Abierto y han promovido mejoras institucionales e informativas para que el diálogo con la ciudadanía sea más cercano y procesos como los de inversión pública sean más transparentes y participativos.

No obstante, aún restan muchos desafíos para los gobiernos territoriales de América Latina y el Caribe en esta vía, pues la resistencia institucional a los cambios y la lentitud de adaptación a los avances tecnológicos actuales, han dificultado en muchos casos la innovación y modernización de los procesos administrativos y de gestión pública.

María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

Embajadora de la ONU para la Enseñanza de los ODS

