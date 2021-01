María Alejandra Malaver : Gobernanza

Gobernanza

Opinión-. Iniciemos el artículo de esta semana con una aclaratoria, el concepto de “Gobernanza” se debe diferenciar del de “Gobernabilidad”, pues este último se refiere a la capacidad de los Estados para gobernar en democracia.

Ahora bien, ¿qué es la “Gobernanza”? Entendemos por tal al modo que gobernantes y gobernados (desde este momento los llamaremos ciudadanos) se relacionan y participan en la toma de decisiones.

Por ejemplo, Pablo Chirif – estudioso de estos temas – conceptualiza a la “Gobernanza” como “una suma de gobierno y confianza; es el estilo de funcionamiento de una sociedad”.

Podemos definir – igualmente – a la “Gobernanza” como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y ciudadanos, para generar oportunidades y solucionar los problemas de la sociedad, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios.

Entiéndase que la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que les aseguran una vida digna. Sin la colaboración ciudadana, sin el rol esencial de la sociedad, un gobierno pudiera gobernar – de forma autoritaria y autocrática – sin embargo no generaría una adecuada gobernanza, es decir, confianza entre los ciudadanos.

En cambio, si un sistema de gobierno amplio y democrático garantiza libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los Derechos Humanos; y el libre acceso a la información pública (Gobierno Transparente) y abre las puertas para que los ciudadanos conozcan sobre lo que los gobernantes deciden y hacen, entonces sí estaremos hablando de una gestión gubernamental que ejerce y/o aplica los principios del Gobierno Abierta, fase vital dentro de la “Gobernanza”.

Pues, los gobernantes, también deben tener capacidad para cumplir sus funciones, y sensibilidad para tomar en cuenta las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos, sin esto es muy difícil la materialización de un buen gobierno.

“Gobernanza” además implica legitimidad, lo que significa actuar con justicia, facilitando la participación de la sociedad civil y transformando los acuerdos Gobierno-Ciudadanos en políticas públicas.

Pongámoslo así, si un gobierno – del nivel que sea – discute con los factores vivos de la sociedad (incluyendo a la ciudadanía organizada) y acuerda acciones para reducción de la pobreza por medio de oportunidades de empleo, disponibilidad y acceso a los recursos, así como la equidad en la provisión de servicios públicos o la protección del medio ambiente, éstas inmediatamente deben transformarse en objetivos y políticas de los gobernantes.

En pocas palabras la “Gobernanza” es la capacidad del gobierno de oír, acordar y trabajar, siempre de forma plural y abierta con los integrantes de la sociedad donde ejerce el poder. Así de simple el resumen de su alcance y significado.

Ahora, te pregunto: ¿Crees que el gobierno de tu ciudad ejerce o no la “Gobernanza”; ¿Crees que sea mejor, en la ciudad donde vives, ser gobernados autoritariamente o a través de medios de cooperación y participación ciudadana?; ¿Estás dispuesto a participar en las mejoras de tu sociedad y ser agente de cambio?

Para culminar, les afirmo que el buen gobierno siempre necesitará de una ciudadanía movilizada.

María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

Embajadora de la ONU para la Enseñanza de los ODS

