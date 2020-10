María Alejandra Malaver, La voz ciudadana

Opinión-. En medio de la producción de noticias sobre la realización de una “Consulta Popular” en Venezuela, es indispensable – más allá del aspecto político – abordar la importancia de la voz ciudadana en los temas nacionales.

En todo momento y en cada circunstancias hay que oír la voz del ciudadano, los factores políticos ‐ ya estén o no en el ejercicio del gobierno – deben aprender a escuchar la voz de la ciudadanía y dejar que sea la sociedad misma la que exprese su visión de los temas de interés colectivo.

La consulta es democrática ‐ y consolida el sistema democrático – porque no solo estaríamos hablando de la representatividad de la elección, cuyo carácter e importancia tiene su espacio, sino en la materialización de una Demos ‐ como decían los griegos ‐ más abierta, más activa, más participativa.

Además, consultar al ciudadano tiene, en el caso venezolano, un valor legal y constitucionalidad, y es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el carácter vinculante de las asambleas populares y de la expresión ciudadana.

Y, sin dejarnos llevar por el tema político venezolano actual, la consulta es la herramienta más directa para que cada ciudadano pueda exponer su punto de vista, su visión, su criterio y sus deseos sobre aspectos de trascendencia común. Así de claro.

La voz de la ciudadanía no solo debe ser escuchada y/o acatada cuando responde a un interés político, no. Por el contrario, la madurez del sistema democrático se construye cuando la voz del ciudadano es oída y respetada en todo momento y en todo escenario.

Ahora bien, el otro aspecto de fundamental importancia es la de capacitar o formar a la sociedad sobre el tema de importancia nacional. Es decir, no se puede consultar al ciudadano sobre un tema que éste no conoce, por ende es esencial formar ciudadanía y formar criterios ciudadanos.

Por ejemplo, si le preguntamos a todos los vecinos de un sector puntual de un municipio determinado qué prefieren: ¿Usamos asfalto o concreto para adecuar la calle tal o cual? Cada quien, sin ser experto en el tema, esbozará su criterio de acuerdo a sus conocimiento (pocos, muchos o regulares), sin embargo si existe una campaña informativa hablando de los pro y los contra de cada opción, entonces la opinión del ciudadano se expresará de acuerdo a una información completa y más razonada.

La consulta es fundamental en democracia, no obstante la formación común es primaria antes de realizar aquella. Entiéndase que debemos saber qué consultar y en qué momento hacerlo, de lo contrario estaríamos haciendo simple politiquería con el llamado a la participación de los venezolanos.

Cuando tenemos una sociedad formada, educada, consciente de su papel y vigorosamente atenta a las causas y consecuencias de sus opiniones, entonces la participación masiva en una consulta es la mayor demostración de democracia que pudiera existir, de lo contrario solo sería demagogia.

María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

En : Política