María Alejandra Malaver : Participación para salvar al país

Opinión-. Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja, esta es una realidad que deviene de la aplicación de políticas públicas incorrectas o la inacción del Estado en la realización de medidas que favorezcan a los ciudadanos.

Frente a esta realidad, la cual es innegable, y ante la pasividad de una dirigencia política opositora, son los venezolanos los llamados a organizarse y orientar iniciativas en el marco de promover soluciones a la difícil situación que se vive en el país.

El rol del ciudadano no puede ser silente ante la aguda realidad; es cada vez más vital la necesidad de participación de los venezolanos para afrontar los obstáculos que tenemos como sociedad.

El papel protagónico del ciudadano debe materializarse mediante la organización de éste ya sea a través de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, gremios, asociaciones, o cualquier otro método de agrupación del ciudadano.

Y ¿qué hacer a través de esta organización? Involucrarnos en los diversos temas que afectan la vida de la sociedad como por ejemplo la crisis en el sector salud y de alimentación que persiste en el país.

Mediante la organización ciudadana y el trabajo en los sectores podríamos levantar información transcendental del dato y del status real de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.

Por ejemplo, es plausible la labor que viene desarrollando desde el Encuesta Nacional de Hospitales a través de la cual se ha creado una red de información con sus colegas galenos de todo el país arrojando información importante sobre la realidad de los hospitales del país, datos sobre el déficit de camas, de la carencia de insumos y mucho más.

Algo parecido debemos hacer los ciudadanos no sólo en el sector salud, sino en todas las áreas como alimentación, infraestructura, seguridad y más.

Esta labor, que esta titánica y de responsabilidad de todos, es trascendental para elevar data bien detallada y despojada de intereses políticos a los altos órganos internacionales como la Organización de Naciones Unidad, ente que ya, en el pasado, ha basado parte de sus informes y determinación en la información suministrada por los ciudadanos venezolanos.

En la medida que estemos activados, organizados y en acción permanente, los ciudadanos cumplimos con nuestro deber y nos acercaríamos cada vez más a una solución concreta y real a la realidad que atravesamos en la nación.

La participación es la clave, la participación es necesaria para reconstruir a Venezuela y enrumbarla hacia un porvenir mejor, y esto no es tarea de unos pocos ni de dirigentes políticos exclusivamente, sino que es una obligación de todos aquellos que queramos vivir en una nación cada día mejor.

Ing. María Alejandra Malaver Bellorín / @malemalaver

Junta Directiva Nacional del CIV y Presidente de la ONG Gente y Ciudad

En : Política