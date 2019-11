María Alejandra Malaver: Participar es la clave

Opinión-. “Participar es la clave” esta frase siempre la repetía mi papá. Una y otra vez la decía como una especie de mantra que buscaba unir esfuerzos, cohesionar voluntades y lograr objetivos en el marco del bien común.

Además, la mencionada expresión era el slogan que se empleaba desde la Asociación de Propietarios del Morro (Apmo), ente aglutinador de los propietarios del Complejo Turístico, y significó una especie de guía para defender los intereses de quienes vivimos en este urbanismo y de protección de los ideales que propugnó ese gran soñador y visionario como fue Daniel Camejo Octavio.

Hoy, cuando el Complejo Turístico El Morro arriba a 50 años, todos los que vivimos en él tenemos que hacer votos para su integridad, para el rescate de los valores que cimbraron una concepción de vida en aquellos días.

El proyecto soñado y materializado por aquellos hombres y mujeres de hace 50 años fue tan espectacular que después de 5 décadas, y después de tantos cambios y desajustes urbanísticos el Complejo Turístico El Morro sigue manteniendo aspectos fundamentales que maravillan a propios y extraños.

Solo comparable con Acapulco o Punta Cana, este desarrollo es icono de nuestro estado y de nuestra ciudad, es símbolo de un ordenamiento que debería ser respetado, admirado y ampliado no sólo al resto del municipio sino a todo el estado.

Como propietaria, como vecina, como hija de un hombre, Rubén Malaver, quien dedicó parte de su existencia a visualizar este desarrollo, defenderlo y reavivarlo, como una mujer que siente como suya el deber de hacer que nuestra comunidad sea cada vez mejor, brindándole calidad de vida a sus residentes, me sumo a toda iniciativa, a toda acción para reivindicar el significado del Complejo Turístico El Morro.

Como ingeniero, como miembro del Colegio de Ingeniero de Venezuela, quiero hacerle atributo aparte, a los grandes profesionales de la ingeniería y de la arquitectura, que lograron materializar aquella visión grandiosa de Camejo Octavio, que realizaron una proeza sin igual, de la cual me siento orgullosa y sé que muchísimos colegas y propietarios también lo están.

Y desde estas líneas, quisiera hacerles un llamado a todos los vecinos y propietarios para que participemos en las asambleas, reuniones y encuentros que se organicen en aras de proteger nuestro gran hogar que es todo el Complejo.

Quienes vivimos en esta zona privilegiada, y no tanto por el tema de costo-valor desde el punto de vida económico, sino por el concepto urbanístico, turístico y visual, tenemos que convertirnos en garantes de su permanencia en el tiempo, de su resguardo e integridad.

El Complejo Turístico el Morro es nuestro hogar, y es emblema de lo que podemos llegar a construir si nos lo proponemos.

Ahora, más que nunca, tenemos que velar para que las leyes urbanísticas se cumplan, para un desarrollo de un Pdul adecuado y adaptado a las necesidades actuales del Complejo, siempre respetando la visión original.

Y es por todo ello, que más que nunca tenemos que repetir que “la participación es la clave”… ¡Participemos!

Ing. María Alejandra Malaver Bellorín / @malemalaver

Junta Directiva Nacional del CIV y Presidente de la ONG Gente y Ciudad

María Alejandra Malaver: Participar es la clave was last modified: by

En : Política