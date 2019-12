María Alejandra Malaver: Transparencia es el norte

Opinión-. Justo cuando la opinión pública venezolana se debate en torno a una serie de señalamiento de corrupción de toda índole y de toda especie, es necesario que afinemos acciones para lograr la transparencia pública en el país.

En aras de esto, aplaudo que la Coalición Anticorrupción en el estado Anzoátegui efectué una nueva actividad en nuestra región con el propósito cierto de avanzar en la pulcritud en los manejos públicos, en promover la participación ciudadana y la construcción de una consciencia contralora entre los ciudadanos.

Este evento llega en la ocasión de los escándalos que presuntamente salpican a diputados a la Asamblea Nacional, y sin realizar juicios de valor ni señalamientos de ningún aspecto o vertiente, mi posición es la de formular un exhorto, como defensora de las políticas de transparencia, como promotora de la tesis de los gobiernos transparentes y como madrina de la Coalición Anticorrupción en mi estado, para que se realicen las investigaciones de rigor.

Este caso, permítanme apuntar, trae a colación la necesidad imperiosa de la transparencia del manejo de la documentación, que los ciudadanos tengan libre acceso a los documentos, oficios, relaciones y procesos que los entes del Estado realicen en el desempeño de las funciones públicas.

Ningún poder público, y aquí hago énfasis en el Poder Ejecutivo, puede estar ajeno a la supervisión de los ciudadanos. Cada uno de los integrantes de la sociedad venezolana debe tener el derecho de leer, consultar y analizar la documentación pública y más cuando ésta se trata de manejos de los recursos del Estado.

Además, es ocasión para hacerle encarecidamente un llamado a los sectores democráticos del país, ya que éstos son los llamados a dar el ejemplo con relación a los buenos manejos públicos, deben ser la avanzada de la transparencia y del bueno gobierno.

Hemos vivido 20 años en un oscurantismo ético y moral; hemos vivido dos décadas presas de malos procedimientos, vicios administrativos y encubrimiento oficial. Lo que aspiramos, todos los venezolanos, es que las fuerzas del cambio actúen diametralmente de forma opuesta a los métodos empleados por el oficialismo en la actualidad.

Desde esta columna hago votos, abiertos y diáfanos, por el esclarecimiento del caso de los diputados. Mi deseo más sincero es que todo sea una falsa alarma y que sea un mal entendido entre las partes.

Y frente a esto, regreso al punto inicial, es fundamental que organizaciones como la Coalición Anticorrupción existan, se promueven y se impulsen en toda Venezuela.

Es el momento de reconstruir los valores nacionales, de hacer valer los derechos de los ciudadanos, y que retorne el estado de ética que, lastimosamente, se ha perdido gracias a una visión corrupta y corruptora de quienes han ostentado el poder en los últimos años.

Ing. María Alejandra Malaver Bellorín / @malemalaver

Junta Directiva Nacional del CIV y Presidente de la ONG Gente y Ciudad

María Alejandra Malaver: Transparencia es el norte was last modified: by

En : Política