María Carolina Maldonado explica el riesgo del Covid-19 en los pacientes cardiacos

La doctora venezolana María Carolina Maldonado Pannacci, quien tiene más de 15 años en el mundo de la medicina y especializada en Cardiología, nos explica a profundidad el riesgo del Covid-19 desde su área en pacientes con riesgos cardiovasculares.

Actualmente el mundo está viviendo una de las más grandes pandemias de la historia, el Covid-19 está afectando a miles de personas y su diseminación alcanzó cada rincón del planeta, la doctora Maldonado asegura que “los pacientes con riesgo de enfermedad cardiaca ya existentes, están predispuestos a la infección que por sí misma se asocia a estas complicaciones cardiovasculares”.

Según la especialista, “las terapias utilizadas para este virus pueden interactuar con fármacos cardiovasculares o impactar en el sistema cardiovascular”.

Alega que en su mayoría cursa con infección leve, sin repercusión sistémica, “pero en aquellos pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular, la entidad podría causar grandes problemas respiratorios” que se debe reconocer de inmediato para evitar la gravedad.

Es importante resaltar que en la actualidad se ha comprobado que los pacientes que fueron atacados por el Covid-19, tienen mayor riesgo de sufrir secuelas cardiovasculares: infarto al miocardio, arritmias, insuficiencia cardiaca, miocardiopatías y enfermedad tromboembólica.

Para concluir, la cardióloga sugiere que tomen conciencia por que “la salud del corazón es algo en lo que debemos preocuparnos y sobre todo ocuparnos hoy. No solo teniendo un estilo de vida saludable, sino acudiendo al cardiólogo”. El diagnóstico y tratamiento precoz son claves para prevenir una enfermedad cardiovascular y una muerte repentina.

Dra. María Carolina Maldonado Pannacci

Médico Internista y Cardiólogo, con Magister En Imagen Cardiovascular

Consultorio: Caracas, Clínica Santa Sofía, El Cafetal, Piso PB, Consultorio 07. Teléfono: 0212-9861690 / 9811007

Instagram: @macemaldonado

Twitter: @Dra_mace

En : Salud y Vida Sana