Maria Corina Machado dejó en «Cuatro Bloques» a Juan Guaidó, VIDEO

En una reunión propuesta por el auto proclamado «presidente interino vitalicio», Maria Corina Machado dejó en «Cuatro Bloques» a Juan Guaidó rechazando la propuesta que indicado sujeto le ha lanzado.

Posterior a la reunión y en un video realizado cómo respuesta a dicha reunión y difundido en las redes sociales de la líder opositora, explica porqué no está de acuerdo a ser invitada a una nueva forma de extender el sufrimiento del pueblo venezolano mediante la enésima acción, plan de acción, plan país, o lo que sea que proponga el pseudo líder que se aleje del interés común de la gente.

Veamos a continuación el video:

Sobre mi reunión con el Presidente interino, @jguaido: pic.twitter.com/V6qT1K0zQy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 29, 2020

