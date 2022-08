Mario Lubetkin, nuevo Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

El comunicador, de nacionalidad uruguaya, se desempeña como Subdirector General de la FAO desde el 2017.

01/08/2022

Santiago de Chile – El Director-General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, nombró a Mario Lubetkin como nuevo Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Lubetkin, periodista uruguayo de larga trayectoria, es experto en comunicación internacional sobre el desarrollo sostenible.

El funcionario se incorporó a la FAO en 2014 como director de la Oficina de Comunicación Institucional, desde el 2015 dirigió el gabinete del Director-General, y en el 2017 fue nombrado Subdirector General.

“Tenemos ante nosotros desafíos extraordinarios. Los efectos de la pandemia del Covid-19, la guerra en Ucrania, así como otros conflictos en diferentes partes del mundo, han agravado aún más la ya existente tendencia negativa al aumento del escenario del hambre de los últimos años. Basta pensar que desde el 2019, 13 millones de personas se han sumado a la situación de hambre en la región, y 4 de cada 10 habitantes viven en situación de inseguridad alimentaria, según los recientes informes que la FAO, junto a otras agencias de las Naciones Unidas, han hecho público. A su vez, esta región, cuenta con un potencial extraordinario para la transformación de los sistemas agroalimentarios que mejoren sustancialmente estas tendencias negativas”, señaló Lubetkin al asumir su nuevo cargo en la Oficina Regional de la FAO, en Santiago de Chile.

El nuevo Representante Regional destacó el apoyo que la FAO seguirá prestando intensamente a los gobiernos de la región, trabajando en forma conjunta con otras agencias de las Naciones Unidas, instituciones internacionales y regionales, así como con otras organizaciones no gubernamentales y centros de estudio que focalizan su atención en la transformación de los sistemas agroalimentarios, estimulando los procesos de innovación.

Una distinguida carrera

Lubetkin inició su carrera profesional en la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) en 1979, y ejerció como director general desde 2002 hasta 2014.

En tal función, ha coordinado proyectos con los gobiernos de Brasil, España, Finlandia, Italia y Uruguay, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En 2012, fue nombrado miembro del Grupo Asesor de las Naciones Unidas para el Año Internacional de las Cooperativas (IYC), y colaboró ampliamente con la sociedad civil y los medios de comunicación en Argentina, Brasil, Ecuador, Italia, y Uruguay, entre otros países.

Lubetkin se ha desempeñado como consultor de comunicación de alto nivel para diversas organizaciones en América Latina y la Unión Europea, y para entidades del sector privado en los Estados Unidos.

Antes de unirse a la FAO en 2014, Lubetkin fue profesor de Comunicación para Relaciones Internacionales y de Desarrollo en la Universidad IULM de Milán (Italia), y Director de Seminarios sobre Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander (España).

En abril de 2016 fue nombrado “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana” por el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

Más información: Sitio web Representante Regional

FUENTE. ERNESTO NAVARRO

FAO VENEZUELA