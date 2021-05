Martin Machore lanza «Chica Super Poderosa» junto a Magic Juan

«Chica Super Poderosa» así se titula el segundo sencillo de Martin Machore, de su álbum «EL CHORE» en compañía del mundialmente famoso Magic Juan.

Esta canción, que contó con la producción musical de Remil Renna «Cobi«, Carlos Flores «Maxter» y del mismo Magic Juan, comienza de forma indetenible al lograr en su primera semana el primer en Panamá, además en Venezuela según la plataforma de Monitor Latino.

Su primer sencillo «Pegaito» se colocó durante 15 semanas en los primeros dos lugares del conteo de este importante listado.

Martin presenta una canción muy actual dedicada al empoderamiento femenino y al valor de la mujer en la sociedad «no podemos descuidar el papel de la mujer en la sociedad. Siempre tenemos que valorar ese cariño y ese amor que nos dedican, sino sabemos presérvalo después nos vamos a arrepentir» manifiesta Machore.

Machore, es el creador de éxitos mundiales tales como «La Botella», «Solteras», «Gracias a Dios» se une en este éxito junto al gran Magic Juan otro multi creador de éxitos como «El Tiburón», «Esta Pegao», «Baby Come Back», «Meneando la Pera», «Pumpin», «Grillero», «La Última Vez» entre muchos otros.

Chica Súper Poderosa forma parte de los Once (11) temas del álbum «El Chore» y la producción de OMERTA MUSIC GROUP empresa de entretenimiento americana conformada en el año 2020 por Juan Hidalgo y Nelson Estévez propietarios del sello independiente de musical Latina JN Records, Magic Juan y Remil Renna.

