Marylí Morett da a conocer «Tu Veneno»

Miami FL, 2021.- (@MinayaPR) JN MUSIC el sello perteneciente a JN MUSIC GROUP lanza el segundo sencillo musical titulado «Tu Veneno» de su artista exclusiva Marylí Morett.

Luego del exitoso lanzamiento de «Me Voy Con Él», que superó la cifra de 5 millones de reproducciones en YouTube y más de medio millón de streams en Spotify, Marylí presenta este tema acompañado de un video musical disponible desde hoy en su canal oficial de Youtube.

«Tu Veneno» es una composición de la misma Maryli Morett, el cual habla de esos sentimientos que surgen en una relación amorosa que te llevan al enamoramiento y por ende a caer en los «síntomas del amor».

«ERES MI TRAMPA, TU VENENO ME MATA, LA MIEL DE TUS BESOS Y TU OLOR» dice la canción que contó con la producción musical del cantautor y productor colombiano Mateo “Nich” Arenas.

El tema se presenta junto a un vídeo musical dirigido por el experimentado cineasta español Fini Mazza y grabado en la bahía de Miami.

«Estamos seguros de que con este tema el público conocerá aún más la calidad vocal de Marylí ya que es una artista con una capacidad de voz muy versátil» explicó Juan Hidalgo, presidente de JN Music Group quien ha trabajado junto a Nelson Estévez y Humberto Carrera como productores ejecutivos de todo el proyecto.

Biografía

Marylí Morett es una joven talentosa cantante y compositora mexicana del género Pop Urbano, descendiente de una familia de músicos, quien ha crecido entre las cámaras y los escenarios.

Se destacó por su participación en importantes reality shows de la televisión nacional mexicana, sus colaboraciones con los artistas como María Conchita Alonso, Francisco Céspedes, María del Sol; y su reciente trabajo como parte de la banda de Belinda, con quien ha recorrido los grandes escenarios de México y el resto de Latinoamérica.

Desde muy pequeña sus padres empezaron a reconocer en ella un talento para el canto y la inscribieron en competencias musicales. De esta época destaca su participación en “Reyes Imitadores Infantiles”, del programa “VIDA TV”, trasmitido por Televisa, donde

Marylí quedó en el primer lugar. Así pues, obtuvo una beca para estudiar en el Centro de Educación Artística e Infantil “CEA Kids”, una de las mejores escuelas de actuación para niños, perteneciente a la famosa cadena televisiva.

En sus años de formación participó en las novelas infantiles más exitosas del momento como “Vivan los niños” y “Amy, la niña de la mochila azul”, lo que le sirvió para mejorar su presencia y expresión en los escenarios, llevando sus interpretaciones en tarima a otro nivel, y perlando otra de sus grandes virtudes: la escritura. Una habilidad que desarrolló también desde muy joven, ya que empezó a componer sus propias canciones a los 8 años.

Marylí se destacó también por su participación en la edición especial del programa “Cantando Por Un Sueñito” dedicada a los niños, donde cantó junto con artistas como María Conchita Alonso, Dulce, Francisco Céspedes y Alan Estrada. Aunque se mantuvo siempre cantando en estas, en la Iglesia, y hasta en el Auditorio Nacional, fue su entrada al reality “La Voz México” lo que le dio a conocer frente a todo el país.

Durante seis meses la artista defendió su actuación en el programa de mayor rating, hasta llegar a la etapa de las batallas. Más adelante, Beto Cuevas, su Coach, la invitaría a cantar junto a sus compañeros y las intérpretes del duo Has-As en el Teatro Metropólitan.

