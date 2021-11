Más Chic estrena en Colombia la nueva temporada de Casa nueva en 60 minutos

El presentador de TV inglés Peter André ayuda a transformar casas de diferentes familias que necesitan renovar sus espacios. Vecinos, familiares y amigos acompañan a Peter y su equipo para poder realizar toda la reforma en tan solo 60 minutos.

Episodios de estreno de lunes a viernes a las 4:00 pm (hora Colombia)

En Casa nueva en 60’, el propietario de la casa es nominado por un familiar o amigo para una visita secreta del equipo que remodela su casa mientras están fuera. Los especialistas tienen la tarea de completar en tan solo una hora la renovación total de las habitaciones generalmente deterioradas y desgastadas antes de que el dueño de la casa regrese a casa.

Con el objetivo de convertir una casa en un hogar, Peter André y su equipo de profesionales se dedican a transformar y renovar los distintos ambientes de las casas, de manera sorprendente y en tiempo récord.

Peter André es conocido por su carrera como músico que lo llevó a convertirse en una personalidad de la televisión inglesa. Para esta serie, aporta una inimitable calidez y entusiasmo al espectáculo que acompaña todo el proceso de remodelación.

El canal de televisión Más Chic puede verse en Colombia por: Claro (SD 406; HD 1406), Directv (230), Movistar (379) y Tigo/Une (61).

