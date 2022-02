Proyecto Conectividad para las Escuelas

Más de 1.370 instituciones educativas han sido conectadas a los servicios Cantv

La Empresa firmó convenio con Conatel en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a fin de garantizar el servicio de Internet en 6.454 Centros Educativos.

Durante los dos primeros meses del año, Cantv ha logrado conectar los servicios de telecomunicaciones a más de 1.370 centros educativos en todo el territorio nacional, en el marco del Proyecto Conectividad para las Escuelas.

La acción forma parte del convenio firmado por la Empresa con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con el objeto de garantizar el servicio de Internet a 6.454 planteles educativos de todo el país.

Al respecto, Zully Morales gerente general de Instituciones Públicas de Cantv, resaltó: «estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación haciendo un seguimiento muy minucioso para cumplir con lo establecido por Conatel en el Contrato de la Obligación de Servicio Universal de Telecomunicaciones».

Vale destacar que Cantv adquirió un importante lote de material estratégico, que fue distribuido en las regiones en cada estado, para dar un impulso mayor a esta iniciativa que busca beneficiar a más de 2 millones de estudiantes, fortaleciendo el conocimiento tecnológico en las escuelas y liceos.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, suma esfuerzos junto a las instituciones del Estado para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones a toda la población.

