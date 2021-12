Más de 100 mascotas fueron atendidas en caminata de la GNB en Los Teques

Prensa CZGNB-44

Más de cien mascotas fueron atendidas en la jornada especial que se llevó a cabo este sábado desde la comunidad El Nacional de Los Teques organizada por centinelas del Destacamento 441 (D441), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB44).

Por órdenes del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los uniformados organizaron la caminata navideña con las mascotas.

En la actividad, se realizó la caminata, además de vacunas y evaluación veterinaria para las mascotas.

Los centinelas del CZGNB44, además de los planes operativos de prevención y seguridad, efectúan jornadas sociales para las distintas comunidades.

