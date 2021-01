Más de 15mil muertes en 24hrs por COVID-19 a nivel mundial reportó la OMS

La Organización Mundial de la Salud reportó este sábado más de 15.000 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra récord que sitúa el total de decesos por la pandemia en 1,9 millones.

También se registraron 800.000 nuevos contagios, una de las cifras diarias más altas en más de un año de crisis sanitaria, y que deja el total global en 87,5 millones.

Los repuntes se deben principalmente al aumento en América de los casos diarios, con 440.000 en la última jornada, y de muertes, con una cifra récord de 7.800, por lo que el continente suma en más de un año de pandemia 38 millones de contagios y más de 900.000 fallecidos.

Europa, con un acumulado de 28 millones de casos y 622.000 muertes, registró 273.000 casos y 6.000 muertes en las últimas 24 horas, aunque por ahora no hay un claro repunte con respecto a las semanas anteriores.

