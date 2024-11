CARACAS, VENEZUELA.-

Más de 300 piezas del Nacimiento de María Luisa Tovar se exponen en Espacio Arte al Cubo desde el 16 de Noviembre al 03 de Febrero de 2025.

Más de 300 piezas del Nacimiento de arcilla creado por la ceramista venezolana María Luisa Tovar a lo largo de varias décadas, conforman la exposición “Natividad”, que será inaugurada el sábado 16 de noviembre de 2024 a las 11:00 a.m., en Espacio Arte al Cubo del Cubo Negro, con la curaduría y museografía de Tahía Rivero.

Según información extraída del libro María Luisa Zuloaga de Tovar. Un recorrido por su obra, “después de instalar su taller de cerámica en 1941, inicia con veinte figuras su Nacimiento de arcilla, obra que continúa durante toda su vida, incorporando grupos cada año (…) A través de la arcilla, María Luisa expresa cuatro aspectos de su personalidad que siempre estuvieron presentes en su vida y obra: religión, costumbrismo, política y humor. En el pesebre, tema central del Nacimiento, trabaja las figuras principales con postura tradicional y vestimenta clásica llena de movimiento, combinadas con la realidad venezolana: ángeles blancos y negros, comiendo mangos, jugando alrededor de San José, la Virgen María y el Niño Jesús”.

Como se afirma en el libro, “Su interés costumbrista, compartido con muchos intelectuales de su generación, se expresa al incorporar, año tras año, tradiciones, folklore y personajes venezolanos (…) Antes de emprender un nuevo tema, dibujaba bocetos que usaba a la vez para modelar las figuras del Nacimiento. Para algunos de estos croquis, se inspiró en fotografías, ilustraciones e imágenes de libros y revistas de la época (…) Sólo las figuras centrales poseen rasgos faciales definidos. Sin embargo, todas tienen vida, gestualidad, movimiento y expresión de la acción o actividad que están desarrollando. Si las observamos con detenimiento, vemos una enorme riqueza de detalle en cada figura, incorporada en algunos casos en la etapa de modelado, y en otros, en la aplicación del color con esmalte bajo cubierta, el cual provee la amplia paleta de colores que usó en el Nacimiento”.

El Nacimiento creado por María Luisa Tovar se ha exhibido en varias oportunidades: por primera vez en 1942, en el III Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, en el Museo de Bellas Artes; luego, en su exposición individual en el Instituto Cultural Venezolano Americano en enero de 1948; y por última vez, en diciembre de 1992, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber.

En los textos de sala que acompañan la exposición “Natividad”, la escritora Lulú Giménez hace referencia a la Fiesta de la Tradición, evento realizado en el Nuevo Circo de Caracas en 1948 bajo la dirección y organización de Juan Liscano, en el que “se presentaron durante tres días bailadores, músicos y cantantes de todas las formas del joropo, tambores, tamunangue, gaitas, calipsos, polo margariteño; también se presentaron toros coleados, competencias de arreo, caballos de paso, peleas de gallos y muchas manifestaciones más. Los sectores ilustrados del país estaban encantados y comenzó un fervor nacionalista por la cultura popular, lo cual tiene claras resonancias en la obra de María Luisa Tovar”.

Lulú Giménez describe también las diferentes tradiciones que María Luisa Tovar expone en su nacimiento, como son el joropo, los aguinaldos, el baile guajiro, el pájaro guarandol, la burriquita, bailes y toques de tambores, el tamunangue y el baile del carite.

Nacida en Caracas, María Luisa Tovar (1902-1992) comenzó su formación junto con su hermana, la pintora Elisa Elvira Zuloaga, bajo la tutela de Ángel Cabré i Magrinya. Más tarde en 1936, ingresa a la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas donde estudia con el escultor Ernesto Maragall y en el taller de cerámica de Joao Goncalvez. En 1939 viaja a Nueva York, se inscribe en la escuela de escultura de Alexander Archipenko y asiste a cursos de cerámica. De regreso a Caracas, instala su taller en su casa donde construye uno de los primeros hornos de ladrillos refractarios.Además de su trabajo cerámico que se caracteriza por el abandono de lo utilitario para abrir espacio a la cerámica artística, fue también una gran maestra que orientó y estimuló a alumnos que alcanzarían notoriedad dentro de la cerámica, como Gisela Tello. Entre las exposiciones en las que participó, destacan la excelente selección de más de 190 piezas reunidas por el MACCSI en 1986 para la muestra antológica “Una vida para el arte”.

La exposición “Natividad” cuenta con la coordinación de Dennys Montoto, la conservación y restauración a cargo de Maritza Briceño y Andrés Silva, el montaje de Graphic Art, el diseño gráfico de Mayrim Porras, y las ilustraciones de Adolfo Dávila Jarque.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el Día de la Candelaria, 2 de febrero de 2025, en Espacio Arte al Cubo, Torre Banaven, Cubo Negro, Chuao, Caracas. El horario es de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

