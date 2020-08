Más de 5 mil familias de parroquia Chiquinquirá cuentan con gas doméstico tras 27 años sin el servicio

Tras 27 años sin gas doméstico por tubería, vecinos de los sectores Sebastopol y Santa María, de la parroquia Chiquinquirá, cuentan desde este jueves 27 de agosto con este servicio, luego de los trabajos realizados por la Alcaldía de Maracaibo en la red que abastece a estas comunidades.

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, manifestó que por más de dos décadas los habitantes de estos sectores de la parroquia chiquinquireña dependieron de la compra de bombonas y desde hoy, con estos trabajos de gasificación ejecutados por el Sagas, mejorará su calidad de vida.

Casanova recordó que, en medio de la pandemia de la COVID-19, una estación de gas vehicular fue convertida en una de gas doméstico, obra con la que se logró la gasificación de varios sectores de esta popular parroquia.

Cira Elena Silva, habitante del sector Sebastopol, expresó que por 27 años tuvo que abastecerse con la bombona e, inclusive, cuando no contaba con recursos para su llenado, debía cocinar con leña o carbón.

«Hoy nuestra vida cambió porque ahora tenemos el servicio de gas doméstico, Antes, teníamos que recurrir a cocinar con leña o carbón. Agradecemos por los trabajos realizados por la Alcaldía, los cuales se convierten en una buena noticia para todos en la comunidad», exclamó.

El director del Sagas, Héctor Bracho, refirió que las labores emprendidas en los sectores Sebastopol y Santa María, de Chiquinquirá, se vienen replicando en las 18 parroquias de Maracaibo, donde se instalan tuberías y se hace el mantenimiento a la red, para garantizar el servicio de gas doméstico; así como atender las solicitudes de las comunidades.

«Esto es una victoria para los vecinos de estos sectores. Seguiremos dando respuesta oportuna, porque es un trabajo progresivo en las comunidades cercanas de esta zona, donde se va a ir restableciendo el servicio, para acabar con la compra de las bombonas», expuso Bracho.

El director general de Servicios Públicos, Roberto Rojas, resaltó por su parte que el despliegue y las respuestas en materia de servicios públicos es una metodología que consiste en ejecutar un conjunto de operaciones, a través de solicitudes realizadas por las diferentes comunidades.

