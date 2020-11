Más de 500 competidores participaron en festivales deportivos en Maracaibo

En las canchas y módulos de prevención ubicados en diferentes parroquias de Maracaibo, se concentraron más de 500 competidores que formaron parte de los festivales deportivos organizados por el Instituto Municipal del Deporte y Recreación (Imdeprec), para el sano esparcimiento de la población, en la semana de flexibilización ampliada.

Estas actividades, instruidas por el alcalde Willy Casanova, se desarrollaron el fin de semana cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, a través de la Gerencia de Programas Deportivos del Imdeprec.

Su presidenta Heidi Carolina Molero resaltó que con el anuncio presidencial sobre el uso de los espacios deportivos en horarios de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. han realizado una planificación deportiva, a fin de ir retomando el camino de la normalidad bajo los lineamientos de protección establecidos.

Destacó Molero que en las instalaciones deportivas del módulo de prevención Corito, en el sector Haticos de la parroquia Cristo de Aranza, Guadalupe Guevara, dirigió las acciones con más de un centenar de participantes de esta zona.

“Tuvimos una gran concurrencia con talento en las disciplinas de boxeo, kikimbol, bailoterapia, fútbol de salón y de campo. Esta exhibición forma parte del inicio de nuestros programas deportivos con miras a la reactivación total, tras la vuelta a la normalidad luego de la pandemia”, explicó Guevara.

También formaron parte de este encuentro el centro deportivo de La Trinidad, con una caminata y bailoterapia; en Patria Joven, con juegos recreativos, fútbol sala, fútbol de campo y elaboración de petacas.

Igualmente el centro Cancha de Paz Cuatricentenario se sumó con juegos tradicionales y deportivos; la cancha Cantaclaro con fútbol de salón y la cancha Ayacucho con un festival de ciclismo, patinaje, carrera y juegos tradicionales.

Jorge Sarapina, miembro de la comisión de gobierno municipal, señaló que el festival busca además entrelazar a las comunidad a través del deporte y actividades recreativas en pro de mejorar su calidad de vida.

