Más de un centenar de infantes fueron atendidos por pediatras en la Zona Industrial de Las Minas

La Alcaldía del Municipio Los Salias, conjuntamente con el Concejo Municipal y la Fundación Amigos por Venezuela, realizaron este sábado una Jornada de Atención Médica Pediátrica en la zona industrial de Las Minas en San Antonio de Los Altos.

Siempre pensando en pro del beneficio de los sanantoñeros, el presidente del Concejo Municipal, Edgar Laya, y la presidenta de la Fundación Amigos por Venezuela, Evelin Morales de Fernández; llevaron una Jornada de Atención Médica para atender a los niños y niñas de San Antonio, donde fueron beneficiados más de un centenar de infantes en consultas médicas, entrega de medicamentos y vacunación: Antiamarilica, Pentavalente, Poliomielitis, IPV y Trivalente.

Edgar Laya, expresó que «Estas jornadas son muy importantes porque nos permite acercar el servicio de salud a la comunidad, a través de este programa hacemos seguimiento a casos particulares, entregamos medicinas de forma inmediata a quienes lo requieran y avanzamos en la vacunación para prevenir enfermedades, por la situación país mucha gente opta por no ir al médico, en nuestro caso estamos llevando un servicio completo directo a la comunidad».

En esta oportunidad estuvieron presentes: la empresa aliada AsisMeq, la Dra. Anailel García, la Dra. Maryan Rodríguez, entre otros que se han venido sumando a las jornadas para llevar cada vez más especialidades a las comunidades de Los Salias.

