Masacre en Filadelfia, otro tiroteo masivo en EEUU deja tres muertos y once heridos

Filadelfia, EEUU.- Un nuevo tiroteo masivo ha sucedido en al ciudad de Filadelfia en la Costa Este de los Estados Unidos, esta vez el tiroteo ha asesinado a tres personas y herido a once, quién actuó en la zona más concurrida de pubs y bares de la mencionada ciudad, el suceso se habría desarrollado alrededor de la medianoche entre las calles Second y South, que se encontraban abarrotadas por cientos de personas que estaban terminando de cenar.

Sin suficientes datos por el momento.

La Policía no ha revelado las identidades de las víctimas del tiroteo, y solo se ha limitado a informar de que dos de los muertos son una mujer de 25 años y un hombre de 22 años. También se desconoce el estado de los heridos, siete de los cuales han sido trasladados al hospital Jefferson.

Fuentes policiales han confirmado al diario local ‘Inquirer’ que el tiroteo involucró a «varios individuos», uno de los cuales recibió un disparo de la Policía mientras se daba a la fuga.

La investigación continúa y se espera que las autoridades recuperen, este domingo, imágenes de las cámaras de vigilancia de los negocios cercanos que estaban cerrados en el momento de los disparos.